Manga'nın yeni albümü nedir? Manga yeni albüm mü çıkardı? Manga yeni şarkısı nedir?

02 Haziran 2022 Perşembe, 16:42

Hayranların beğenisini toplayan klip Manga'nın beşinci stüdyo albümü olan “Antroposen 001”den geldi. Sözleri grubun solisti Ferman Akgül’ün büyük dedesi ünlü halk ozanı Aziz Üstün imzası taşıyan şarkının müziği Manga’ya düzenlemesi Ferman Akgül ve Yağmur Sarıgül’e ait. Manga yeni şarkısı nedir? Antroposen ne demek? Manga'nın yeni albümü nedir?

ANTROPOSEN 001 NEDİR?

Antroposen 001, maNga isimli alternatif rock grubunun 14 Aralık 2021 tarihinde saat 00.00'da yayınladıkları beşinci stüdyo albümdür. Temasında insanlık ve doğa duyarlılığın ele alındığı albüm, Pentagram bas gitaristi Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde, Demir Demirkan koçluğunda kayıt edildi. Grup, yeni albümlerinin pandemi dönemini daha da derinden hissettikleri karamsarlığın ardından içine girdikleri oldukça yoğun ve farklı bir üretimin sonucunda oluştuğunu belirtmektedir.

Dünyadaki tüketim hazzı, çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaş ve göç gibi küresel birçok felaketi albüm temasının merkezine alıp, bunları bütünsel bir formda dinleyicileriyle paylaşan maNga, distopik bu dünyanın kapılarını “Antroposen 001’’ ile aralamaktadır. Albüm, diğer tüm maNga albümleri gibi bir enstrümantal bir parça ile başlamaktadır. Albümde 8 parça bulunup, Mavi Nokta adlı enstrümantal parçası ile kapanış yapmaktadır.

ANTROPOSEN NE DEMEK?

Antroposen teriminden ilk defa Stoppani 1873 yılında insanların dünya ekolojisi üzerinde giderek artan etkisine değinerek, “Antroposen Çağı" deyimini ortaya atmıştır. Daha sonra bilim insanları tarafından bu kavram, insanoğlunun Dünya'ya olan etkisinin en üst düzeylere çıktığı Sanayi Devrimi’nden bugüne olan süreç ve devam edecek bu duruma İnsan Çağı olarak tanımlandırıldı. Yeni albümlerinde insanlık ve doğayı merkezine alan maNga, bu kavramı albüm adlarında tercih etmiştir.

Albümün kapak tasarımı Erdem Yücel, kapak görseli ise Levan Uzbay imzası taşımaktadır. StüdoN'de kayıt edilen albüm Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde ve Demir Demirkan koçluğunda kayıt edildi. Albümün kayıt ve miksleri Arda Ertem, mastering görevini Ted Jensen üstlendi.

MANGA EKİP ÜYELERİ KİMLERDİR?

* Ferman Akgül – Vokal

* Yağmur Sarıgül – Elektro Gitar

* Cem Bahtiyar – Bas Gitar

* Özgür Can Öney – Bateri

Misafir müzisyenler:

* Turgut Özüfler - Kanun

* Jarrod Cagwin - Perküsyon

* İlker Aksungar - DJ

ANTROPOSEN 001 ŞARKILARI NELER?

Tüm şarkılar Manga üyeleri tarafından yazılıp bestelendi.

* "Holosen (intro)"

* "Habil ve Kâbil"

* "Şimdi Göğe Dolduk"

* "Batan Dünyanın Malları"

* "El Aman"

* "Alacaklı Topraklar"

* "Einfach"

* "Mavi Nokta"