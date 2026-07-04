Manifest Kosova'da: Sunny Hill Festivali 2026 kadrosu belli oldu

Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Sunny Hill Festival Park'ta, 31 Temmuz - 1 ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sunny Hill Festivali'nin merakla beklenen sanatçı kadrosu resmi olarak duyuruldu.

Dünyanın dört bir yanından müzikseverleri ağırlayacak olan festivalin kadrosunda Türkiye'den de sürpriz bir isim yer alıyor. Duyuruya göre, son dönemin iddialı müzik gruplarından Manifest, festivalde sahneye çıkacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Festivalin tüm kadrosunu gözler önüne seren resmi afişe göre; Sunny Hill Sahnesi'nin (Sunny Hill Stage) ana sanatçıları dünyaca ünlü ABD'li pop yıldızı Katy Perry, ödüllü İskoç müzisyen Lewis Capaldi ve ünlü Hollandalı DJ/prodüktör Martin Garrix olacak.

Manifest grubu, bu dev isimlerle birlikte ana sahnede performans sergileyerek izleyicilerle buluşacak.

Ayrıca festival kapsamındaki C4 Stage, The Next Stage ve The Satellite gibi diğer sahnelerde Seth Troxler, Adam Port & Rampa, Pawsa gibi elektronik müziğin ve alternatif sahnelerin önemli isimleri de yer alacak.