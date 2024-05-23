Mantova Orkestrası ve Kristóf Baráti'dan oda müziği ziyafeti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali devam ediyor

Gülçin Gülan
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:05
Mantova Orkestrası ve Kristóf Baráti'dan oda müziği ziyafeti
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali 22 Mayıs akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda İtalyan Mantova Oda Orkestrası ve Macar keman virtüözü Kristóf Baráti'nin verdiği konserle devam etti. 

Konser, sanatseverlerin açlığını duyduğu oda müziğine doyuran bir ziyafet oldu. Konserin ilk bölümünde sanat direktörü ve konser masteri Carlo Fabiano yönetimindeki Mantova Oda Orkestrası D. Cimarosa'nın L’Olimpiade Operası Uvertürü, A. Vivaldi'nin Yaylı Çalgılar için Konçerto ve L Boccherini'nin Sen­fo­ni No.4 “Şeytanın Evi”eserlerini seslendirdi.

Konserin ikincisi yarısında ise topluluğu da yöneten keman virtüözü Kristóf Baráti W. A. Mozart'ın Keman Konçertosu "Türk" ü ve ardından bis parçası olarak topluluğun mükemmel eşliğinde Saint-Saëns'ın Introduction and Rondo Capriccioso büyük bir ustalıkla çaldı. Israrlı alkışlara ikinci bir bis parçası olarak Bach'ın keman sonatıyla yanıt veren Kristóf Baráti tekniği ve müzikalitesiyle festival seyircisini hayran bıraktı.


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