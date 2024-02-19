Margot Robbie ve Colin Farrell'lı 'A Big Bold Beautiful Journey' Sony Pictures hamlesi

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:15

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:15

Sony Pictures, başrollerini Margot Robbie ve Colin Farrell'ın paylaştığı fantastik aşk filmi "A Big Bold Beautiful Journey"nin dünya çapındaki haklarını satın aldı. Filmin yönetmenliğini Kogonada yapacak ve senaryo Seth Reiss tarafından kaleme alındı.

Filmin yapımcılığını Margot Robbie'nin üstleniyor. Konusu gizli tutulsa da film, "iki yabancının ve onları birbirine bağlayan olağanüstü duygusal yolculuğun yaratıcı bir öyküsü" olarak tanımlanıyor. Prodüksiyon, bu bahar Kaliforniya'da başlayacak.

Filmin yapımcılığını Dan Friedkin, Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Seth Reiss ve Youree Henley üstlenecek. Yürütücü yapımcılar arasında Kogonada, Ilene Feldman ve Ori Eisen yer alıyor. Film, 30West tarafından finanse ediliyor.

Sony Pictures'ın Sinema Grubu Başkanı ve CEO'su Tom Rothman, Seth Reiss'in senaryosunu özel ve orijinal olarak nitelendirerek, "A Big Bold Beautiful Journey"nin mükemmel bir oyuncu kadrosu ve deneyimli yapımcılarla cennetten gelen bir proje olduğunu belirtti. Rothman, seyircinin özgünlük için yanıp tutuştuğuna inandıklarını ve projenin kazanılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Imperative Entertainment da Sony Pictures ile ortaklık kurmaktan heyecan duyduklarını belirtti ve Sony'nin tiyatro deneyimine olan inançlarını vurguladı.