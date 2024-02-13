Mark Ruffalo'nun Hulk rolü ile ilgili verdiği mesaj karışıklığa sebep oldu

Yayınlanma: 13.02.2024 - 20:52

Güncelleme: 13.02.2024 - 20:52

Oscar adayı Mark Ruffalo, Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'ndeki bir soru-cevap oturumunda, Marvel evreninde Hulk karakterini tekrar canlandıracağını doğruladığına dair yapılan yanlış bir yorumla karşı karşıya.

Ruffalo, 2025 yapımı "Captain America: Brave New World" filminde Hulk rolünü tekrar oynayıp oynamayacağı sorusuna başını sallayarak "Evet" dedi. Ancak, birkaç kaynağa göre, Ruffalo aslında "Brave New World"de yer almayacak, sadece filmin Marvel evrenine ait bir yapımdan olduğunu doğrulamıştı.

Bu durum, Ruffalo'nun "Evet" yanıtının, Marvel hayranları arasında Harrison Ford'un karakterinin çizgi roman alter egosu Red Hulk'a dönüşeceği beklentilerini artırması nedeniyle özellikle sosyal medyada viral oldu.

Ancak, Ruffalo'nun bu cevabının yanlış anlaşılmalara neden olduğu düşünülmekte. Aktör, daha önce Marvel filmleriyle ilgili yaptığı açıklamalarda benzer hatalar yapmış ve bu durum, Ruffalo'nun Marvel ile ilgili PR hataları konusundaki ününü bir kez daha güçlendirmiş oldu.