Pera Uluslararası Korolar Festivali'nin programı belli oldu

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:51

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:51

19-22 Haziran 2023 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Pera Uluslararası Korolar Festivali'nde her yaş grubundan koro yer alıyor. Genel Sanat Direktörlüğü’nü Kübra Şenyaylar’ın üstlendiği 4. Pera Uluslararası Korolar Festivali’nin programı ise şöyle:

19 Haziran Pazartesi

20.00 Koro İstanbul

20.20 Sansev Minikler Korosu

20.40 Sirene

21.00 Kağıthane Anadolu Lisesi

21.20 Akademi Sirene

21.40 Acapella Boğaziçi

20 Haziran Salı

20.00 Minik Nüanslar

20.20 Gaziosmanpaşa Akademi Korosu

20.40 Küçük Nüanslar

21.00 Beşiktaş Belediyesi - Beşiktaş Gençlik Korosu

21.20 Ladies and Gentlemen istanbul

21.40 Beşiktaş Belediyesi - Beşiktaş Çocuk Korosu

21 Haziran Çarşamba

20.00 SANSEV Lazika Korosu

20.20 Yeditepe Çoksesli Korosu

20.40 SANSEV Oda Korosu

21.00 Marmara Üniversitesi Çoksesli Korosu

21.20 Vokal Akademi Pop&Caz Korosu

22 Haziran Perşembe

20.00 Barbershop İstanbul

20.20 MAGMA Oda Korosu