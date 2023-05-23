Pera Uluslararası Korolar Festivali'nin programı belli oldu
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Pera Uluslararası Korolar Festivali'nin programı belli oldu.
19-22 Haziran 2023 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Pera Uluslararası Korolar Festivali'nde her yaş grubundan koro yer alıyor. Genel Sanat Direktörlüğü’nü Kübra Şenyaylar’ın üstlendiği 4. Pera Uluslararası Korolar Festivali’nin programı ise şöyle:
19 Haziran Pazartesi
20.00 Koro İstanbul
20.20 Sansev Minikler Korosu
20.40 Sirene
21.00 Kağıthane Anadolu Lisesi
21.20 Akademi Sirene
21.40 Acapella Boğaziçi
20 Haziran Salı
20.00 Minik Nüanslar
20.20 Gaziosmanpaşa Akademi Korosu
20.40 Küçük Nüanslar
21.00 Beşiktaş Belediyesi - Beşiktaş Gençlik Korosu
21.20 Ladies and Gentlemen istanbul
21.40 Beşiktaş Belediyesi - Beşiktaş Çocuk Korosu
21 Haziran Çarşamba
20.00 SANSEV Lazika Korosu
20.20 Yeditepe Çoksesli Korosu
20.40 SANSEV Oda Korosu
21.00 Marmara Üniversitesi Çoksesli Korosu
21.20 Vokal Akademi Pop&Caz Korosu
22 Haziran Perşembe
20.00 Barbershop İstanbul
20.20 MAGMA Oda Korosu
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