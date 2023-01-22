Taburcu olmuştu... Marvel yıldızı Jeremy Renner'dan ilk fotoğraf: '30'dan fazla kemiğim kırık'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 15:55

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 15:56

Hollywood yıldızı Jeremy Renner, kar kürerken bir kaza geçirmişti. 52 yaşındaki aktörün künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçmesiyle durumunun 'kritik' olduğu açıklanmıştı.

Jeremy Renner'in sağlık durumuyla ilgili olarak şu açıklama da yapılmıştı:

"Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı."

TABURCU OLDU

Bütün bunlara rağmen Jeremy Renner'dan iyi haber geldi. Renner, bir dizi ameliyattan sonra sağlık durumunda gözlenen iyileşmeden sonra geçen günlerde taburcu oldu.

ESKİ SAĞLIĞINA DÖNMESİ 2 YIL SÜREBİLİR

Jeremy Renner'ın yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade edilmişti. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.

Jeremy Renner'ın şimdiye kadar iki ameliyat geçirdiği, ilerleyen haftalarda muhtemelen daha fazla ameliyat olmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Doktorların, vücudun doğal iyileşme sürecinin başlamasına zaman tanımak için operasyonlara ara verme eğiliminde olduğu da kaydedilmişti.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Tedaviye evinde devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Instagram hesabından tedavi süreci hakkında paylaşım yapan oyuncu, kaza sırasında 30’dan fazla kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Renner paylaşımında, “Aileme ve bana gönderdiğiniz mesajlarınız ve düşünceleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepinize çokça sevgi ve saygılar. Bu 30’dan fazla kırık kemik, tıpkı aile ve arkadaşlar arasındaki sevgi ve bağın derinleşmesi gibi onarılacak, güçlenecek" ifadelerini kullandı.