Mersin Devlet Opera ve Balesi, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek

01 Kasım 2022 Salı, 18:32

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek Madama Butterfly Kukla Operası'nın rejisörlüğünü Melih Öztürk yapacak.

Koreografisi Berna Turhan İleri, orkestra şefliği Tulio Gagliardo Varas ve koro şefliği Anıl Aydın'a ait operanın anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan gerçekleştirecek.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen ve oynatıcıyla birlikte hareket eden büyük boy kuklalarla gerçekleştirilecek operada MDOB korosu, orkestrası ve bale sanatçıları da sahne alacak.