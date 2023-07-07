Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:40

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:40

Senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından kaleme alınan dizinin yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstleniyor. Yönetmen koltuğunda da Yunus Ozan Korkut'un oturduğu Magarsus dizisinin oyuncu kadrosu, konusu, nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Merve Dizdar'ın yeni dizisi Magarsus ne zaman, nerede yayımlanacak? Magarsus dizisinin konu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MAGARSUS DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Magarsus dizisi BluTV'de yayımlanacak.

MAGARSUS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul ve Berkay Ateş'in paylaştığı yeni BluTV dizisinde Burcu Gölgedar, Kayhan Açıkgöz, Sekvan Serinkaya, Ercan Kesal, Cem Bender, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Mehmet Bozdoğan, Cemre Ebüzziya, Altan Gördüm, Aydan Çakır, Erkan Kabakçioglu, Sezer Aricay ve Doruk Nalbantoglu yer alıyor.

MAGARSUS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kurak ailesi, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapmaktadır. Aile üyeleri bir yandan birbirleriyle mücadele ederken bir yandan da bölgede hakimiyer kurmaya çalışan dış güçlerle mücadele eder...

MAGARSUS DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Narenciye ticareti yapan bir aileyi anlatan dizi, 10 Ağustos'ta ilk iki bölümüyle prömiyer yapacak ve sonrasında her Perşembe yeni bölümler gelmeye devam edecek.

MAGARSUS DİZİSİNİN FRAGMANI

Magarsus dizisinin ilk fragmanı BluTV Youtube kanalı üzerinden 22 Mart'ta yayımlandı.