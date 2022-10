‘Misi’den Gümüştepe’ye sergisi Bursa'da

11 Ekim 2022 Salı, 14:49

Nilüfer Belediyesi’nin Misi’de hizmete sunduğu Nilüfer Fotoğraf Müzesi, kuruluşunun 5. yıldönümünde anlamlı bir sevgiye ev sahipliği yaptı. Fotoğrafın dünü ve bugününe dair koleksiyon sergilerinin yanı sıra, temalı sergilerle de gündem yaratan Nilüfer Fotoğraf Müzesi, açılışının 5. yıldönümünde bu defa ‘Misi’den Gümüştepe’ye sergisinde sanatseverleri bir araya getirdi. Küratörlüğünü Engin Özendes’in yaptığı sergi, Murat German, Sıtkı Kösemen ve Timurtaş Onan’ın özgün karelerini bir arada izlenime sundu.

Sıtkı Kösemen’in köy halkının hikayesine odaklanan tipolojik görsel ifadeleri, Timurtaş Onan’ın sosyal yaşamdan siyah beyaz kareleri ve Misi’nin yaşam kaynağı olan Nilüfer Çayı’nı başlangıç noktasından kente ulaştığı yere kadar görselleştiren Murat Germen’in fotoğrafları Misi’ye yeni bir görsel bellek kazandırırken, sergi projesine paralel olarak bir de kitap hazırlandı. Sergide yeralan fotoğrafların yanı sıra, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in bölgenin arkeolojik tarihi anlatımları ile sözlü tarihin izini süren İzzettin Gümüş koleksiyonundan katkılarla hazırlanan kitap da sergi katılımcılarıyla paylaşıldı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katıldı. Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nin önemine dikkat çeken Başkan Erdem, “Bugün fotoğraf sanatı adına çok değerli birikimlere sahip olan Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nin kuruluşunun 5. yıldönümünü kutluyoruz. Açıldığından bu yana ülkemizin ve dünyanın önde gelen fotoğrafçıları ve koleksiyonlarını sanatseverlerle buluşturan müzemiz, çeşitli eğitim çalışmalarıyla da müzecilikte farklı bir anlayışı hayata geçirdi. Binlerce ziyaretçiyi ağırladı ve sergi organizasyonlarıyla da Misi’ye değer kattı. Ne mutlu bize ki Misi bir sanat köyü olma yolunda hızla ilerliyor. Edebiyat Müzesi, Sanatevi, Sanat Kahvesi, Çocuk Kütüphanesi, Yazar evi gibi işlevsel mekanlarıyla bu kimliği kazanan bu güzel yerleşimin, Misi’den Gümüştepe’ye uzanan hikayesi, bu sergi ve kitap projesiyle sizlere sunuluyor” dedi.

Sergi ve kitap projesinin editörlük ve küratörlüğünü yapan Engin Özendes de, Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nin 5 yıllık geçmişine ışık tuttu. Özendes, Nilüfer Belediyesi’nin müzecilik anlayışının Misi’ye büyük değer kattığını vurgulayarak, “5 yıldır burada çok önemli sanatçıların sergilerine ev sahipliği yaptık. Söyleşiler, sergiler ve çeşitli etkinlikler buraya farklı bir canlılık getirdi. Bugün buraya uygun çok önemli bir sergiyi daha Bursa halkıyla buluşturduk. Müzemiz daha nice yıllarında çok önemli çalışmaları gözler önüne sermek adına kapılarını açacak. Bize destek olan herkese minnettarız” diye konuştu.

Sıtkı Kösemen

Sanatçı Sıtkı Kösemen de çalışmaları üzerine katılımcılara bilgi verdi. Portreler üzerine uzun yıllar çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Burası çok önemli bir bölge. İnsana çalışırken ayrı bir ilham, huzur veriyor. Nilüfer Belediyesi’ne burada çalışma yapma imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Timurtaş Onan

Projeye Engin Özendes aracılığıyla katıldığını vurgulayan Timurtaş Onan da Misi halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çalışırken büyük anılar biriktirdiğini ifade eden Onan, “Tüm dünya değişim içinde. Burası da farklı değişim içinde ama ben siyah beyaz fotoğraflarımla eski köy ruhunu çıkartmaya çalıştım” diyerek duygularını dile getirdi.

Murat Germen

Çalışmanın parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Germen ise, “Çalışma yapmadan önce uzun okumalar yapıyorum. Buranın hikayesi beni çok etkiledi. Eşim de bu çalışmada benimle yer aldı. Nilüfer Çayı’nın kaynağına giderek çekimlere başladık. Buraya kadar çok şükür kirlenmeden gelmiş. Su gelecekte çok değerli olacak. Suyu koruyarak şehirleri inşa etmeliyiz. Çalışmalarımda bunu vurgulamak istedim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Erdem, sanatçılara günün anısına plaket verdi. Erdem ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi. Yaşadıkları bölgenin değişimine tanıklık etmek isteyen Misi halkı da sergiye ilgi gösterdi. ‘Misi’den Gümüştepe’ye’ sergisi, 29 Ocak 2023 tarihine kadar sanatseverlerin izlenimine açık kalacak.

SITKI KÖSEMEN KİMDİR?

Sıtkı Kösemen 1955’de doğdu. ODTÜ’de mimarlık eğitimi gördü. 1978 yılından bu yana SUTEK A.Ş. ile toplu konut projeleri üretiminde yer alıyor. İlk fotoğraflarını 1980’de sergiledi. Mimarlık çalışmaları dışında 14 kişisel sergi, 9 karma sergi, 6 günlük albüm, 1 kartpostal koleksiyonu, 6 kitapta yer alan fotoğraf projeleri (Haliç 1993, Boğaziçi Yazıları, 2000, Beyoğlu Ben, Derin Bodrum, Günlükler) ve Türkiye Portreleri (1998), Avrupalı (1999), Midyat (2000), İlham (2002), Pervari (2003), İstanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapalı (2005) isimli 6 kısa film projesi gerçekleştirdi. Leica tarafından Leica 2002’de fotoğraflarına yer verilen 12 sanatçıdan biri oldu. Konut projeleri ve mimarlık, proje geliştirme sahalarında PlanB A.Ş. şirketi ile; ayrıca VTR şirketi ile fotoğraf ve video projeleri üzerinde çalışmaktadır.

TİMURTAŞ ONAN KİMDİR?

Fotoğraf çalışmalarına 1980 yılında başladı. 25 yıldır profesyonel olarak çalışan Timurtaş Onan, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok etkinliğe katıldı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyesi olarak yer aldı. Uluslararası sanatçılarla, düzenlediği projeksiyon çalışmaları ve enstalasyonlarla “Positions and Directions”, “Triangle” “Nekropolis” ve “Cultural and Contamporary Art” adlı çağdaş sanat etkinliklerinde yer aldı. Ulusal ve uluslar arası birçok karma sergiye ve festivale katıldı, kişisel sergiler açtı. İngiliz heykeltraş David Cregeen ile birlikte “Eternal Image” adlı Heykel - Fotoğraf Sergisini The Royal Geographical Society, Londra’da gerçekleştirdi.

Beyoğlu Geceleri, TürkFotoğraçıları Kütüphanesi-30, İstanbul Blues ve Tarihi Yarımada Yansımalar adlı kitapları yayımlandı.

MURAT GERMEN KİMDİR?

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.