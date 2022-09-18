M.Ö. 10.000 filmi ne anlatıyor, filmin oyuncuları kim? M.Ö. 10.000 filminin IMDb puanı kaç?
M.Ö. 10,000 filmi, Roland Emmerich'in yönettiği, 2008 çıkışlı tarih öncesi filmidir. Televizyon ekranlarına sık sık gelen yapım, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, M.Ö. 10.000 filmi ne anlatıyor, filmin oyuncuları kim? M.Ö. 10.000 filminin IMDb puanı kaç?
Macera aksiyon teması çerçevesinde gerçekleşen bir olay örgüsüne sahip M.Ö. 10.000 filmi, izleyicileri çok eski bir zamana götürüyor. İşte, M.Ö. filmine dair merak edilenler...
M.Ö. 10.000 FİLMİ NE ANLATIYOR?
Uzak bir dağ kabilesinde, genç avcı D’Leh (Steven Strait) kalbinin kraliçesini bulmuştur: Güzel Evolet (Camilla Belle). Gizemli bir savaşçı grup, köyünü yağmalayıp, Evolet’i kaçırınca, D’Leh sevdiği kadını kurtarmak için savaşçıların peşinden dünyanın öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcı grubuna önderlik etmek zorunda kalır. Kaderin rüzgarına kapılan bu zoraki savaşçı-avcı grup, kılıç dişli kaplanlar ve tarih öncesi yırtıcılarıyla mücadele eder; kahramanca yolculuklarının sonunda bir Kayıp Uygarlığı ortaya çıkarırlar. Nihai kaderlerinde dev piramitlerin gökyüzüne uzandığı, hayalgücünün ötesinde bir imparatorluk vardır. Burada D’Leh’inin halkını zorla köleleştiren güçlü bir tanrıyla karşı karşıya gelecektirler.
M.Ö. 10.000 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Steven Strait
- Camilla Belle
- Cliff Curtis
- Joel Virgel
- Afif Ben Badra
- Mo Zinal - Ka'Ren
- Nathanael Baring - Baku
M.Ö. 10.000 FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Çıktığı tarihte birçok eleştiri alan filmin IMDb puanı 5.1/10 'dir.
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