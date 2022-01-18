Yeni albüm öncesinde, Mor ve Ötesi'nin unutulmazları

18 Ocak 2022 Salı, 15:17

Türkiye'de 90'lı yıllarda yükselişe geçen pop müzik ve hemen bir kaç yıl sonra gelen yeni rock dalgasının gündeme getirdiği yeni isim ve gruplar arasında şüphesiz Mor ve Ötesi en önde gelenler arasındaydı. Önce İstanbul'un hızla büyüyen gece hayatının popüler mekanlarında canlı olarak sahne almaya başlayan ve 1996'dan itibaren stüyo kayıtlarına başlayan Mor ve Ötesi'nin temelleri Alman Lisesi'nde birlikte müziğe başlayan Harun Tekin ve Kerem Kabadayı tarafından atıldı.

İlk albümleri "Şehir"de (1996) yer alan diğer elemanlardan basçı Alper Tekin hemen ilk albümden sonra, gitarist Derin Esmer ise ikinci albüm "Bırak Zaman Aksın"ın ardından gruptan ayrıldılar ve yerlere gelen Burak Güven (bas) ve Kerem Özyeğen'in gelişiyle 20 yılı aşkın süredir değişmeyen kadro son halini almış oldu. Aşağıda grubun unutulmaz şarkılarından bazılarını bulacaksınız; elbette kronolojik bir sıralamada değil, kişisel bir sıralama olduğunu akılda tutmakta fayda var.

BİR DERDİM VAR

Grubun muhtemelen hala en çok sevilen şarkısı... Mor ve Ötesi'nin 2004 tarihli "Dünya Yalan Söylüyor" adlı albümünde yer alan şarkı hemen parçanın girişindeki delayli gitar riffiyle (Kerem Özyeğen elbette) dinleyiciyi kavrıyor ve bütün bir kuşağın halet-i ruhiyesine tercüman olan "Bir derdim var artık / Tutamam içimde / Gitsem nereye kadar / Kalsam neye yarar" sözleriyle Harun Tekin'in vokali şarkıyı alıp götürüyor. Şarkı albümde hem orijinal hem de 17 dakikalık doğaçlama versiyonuyla (bu ikinci yorum 'gizli şarkı' olarak yer almıştı CD'de) yer alan şarkı ayrıca Çağan Irmak'ın "Mustafa Hakkında Her Şey" adlı filminde de yer alıyordu. Şarkının bunca zamandır unutulmamasının ve her yeni kuşağın ezbere bilmesinin en önemli sebeplerinden biri de 'dert' meselesinin bir türlü bitmemesi ve hala bu sözlerin gençleri tam kalbinden yakalamasıdır bana sorarsanız.

ŞİRKET

Grubun 5. albümü "Büyük Düşler" kimilerine göre Mor ve Ötesi'nin en iyi albümü. BUrada yer alan unutulmaz şarkıları içinde benim favorimse "Şirket". Bunun çok kişisel bir sebebi olması bir yana (meraklısı arayıp bulacaktır bu alakasız sebebi) şarkının sözlerinin politik anlamda sağlamlığı ve "Şirket mirket anlamam / Anlasam da anlamam / Bana dokunuyorsa / Gözünün yaşına bakamam" nakaratının içerdiği anti-kapitalist söylemin billurluğu "Şirket"i grubun en iyi şarkılarından biri yapıyor. Elbette şarkıya çok güzel bir eşikçi olarak çekilen video-clip de (yöneten Gürcan Keltek) aynı derecede unutulmazdır, izlemediyseniz bir bakın derim.

CAMBAZ

"Cambaz" muhtemelen Mor ve Ötesi'nin popülerliğinin zirvesine çıktığı şarkı oldu. Sert muhalif ve savaş karşıtı sözleriyle gerçek bir rock anthem'e dönüşen parça bugün bile güncelliğini koruyorsa halimize üzülmemiz gerekir herhalde. Bir kez daha müthiş bir riffle (bu sefer cümbüş çalıyor Özyeğen bu girişte) başlayan şarkı dinleyeni en çok coşturan "Hedefini al, piyasanı al, her şeyi al" sözleriyle zirveye ulaşıyor. Yine 2004 tarihli "Dünya Yalan Söylüyor" albümünde yer alan şarkıdaki "Var mısın yoksun" sözleriyle grubun kastettiği şeyin ne olduğu gençler arasında uzun ve bitmeyen tartışmalara sebep olduysa da parçanın aslında Türkiye'deki çarpık sistemin çarpıcı bir eleştirisini yaptığı bir şekilde anlaşıldı ve insanlar sevgililerinden bu sözlerle ayrılmaktan vazgeçti, diye düşünmek istiyorum.

DAHA MUTLU OLAMAM

Grubun ilk yıllarından kalan "Daha Mutlu Olamam" Mor ve Ötesi'nin ilk hit parçasıdır desek yanlış olmaz herhalde. 2001 tarihli "Gül Kendine" albümünde yer alan ve "Güne kahveyle başladım" sözleriyle başlayan parça "Aşk bitti, aşk aptallıktı" sözleriyle bir yandan gençliğin o aklı ve kalbi birbirine girmiş ruh halini mükemmelen yansıtıyor bir yandan da "Daha mutlu olamam" önermesiyle coşkun bir kahkaha gibi dinleyeni adrenalin bombasına çeviriyor. Klipte elemanların gencecik halleri ise içinizi acıtmazsa çok gençsiniz demektir.

KÜÇÜK SEVGİLİM

"Benim küçük sevgilim / Sen bana neler yaptın?" diyerek başlayan "Küçük Sevgilim" grubun en güzel aşk şarkısı olabilir mi? Bana öyle geliyor ama size de sormak istedim, daha iyi adayınız varsa duymak isterim. Şarkının büyüsüne müthiş bir katkıda bulunan Şebnem Ferah'ın dingin ama sınır tanımayan vokalleriyle uçsuz bucaksız bir yere savrulan parça 2006 tarihli "Büyük Düşler" albümünde yer alıyordu.

UYAN

Bu şarkının çalındığı konserlerden birinde gruba Bauhaus grubunun kurucusu ve hayatını uzunca bir süredir Ankara'da sürdüren Peter Murphy'nin eşlik ettiğini izlemiş biri olarak kendimi ne kadar şanslı addettiğimi anlatamam. İşin bu kısmı bir yana, "Dünya Yalan Söylüyor" albümünün kapanışında yer alan "Uyan" grubun soundunun mükemmele en çok yaklaştığı parçalardan biri bana kalırsa. "Canım kardeşim, bak senin ellerinde hayatımız" sözlerindeki mesaj ulaşması gereken yere ulaştı mı bilinmez ama "Uyan artık uyan / Karanlık uykundan" sözleri hala yüksek sesle bağıra çağıra söylenmeyi hak ediyor.

SEVDA ÇİÇEĞİ

Mor ve Ötesi çok fazla cover yapmadı belki ama Fikret Kızılok'un "Sevda Çiçeği" yorumları rock müzikteki en iyi coverlar arasında yerini aldı. Kızılok'un kırılgan sesiyle dinleyenin içine işleyerek söylediği "Sevda Çiçeği"ni yüksek distorsiyonlu gitarlarla açan grup gerçekten de şarkıyı sahiplenecek denli iyi bir iş çıkarmıştı. Belki herkesin seveceği bir yorum değil ama konserlerde hala çalındığına bakılırsa tutkunu çok.

DELİ

2008 yılında Mor ve Ötesi'nin Eurovision şarkı yarışması için bestelediği "Deli" grubun çizgisini bomadığını ama yeni arayışlara gittiğini de gösteren bir şarkıydı. Belki yarışma için fazla soıfistike bir parçaydı (grup 7. oldu) ama "Başıbozuk" albümünün en çok akılda kalan parçalarından biri oldu. Bunda albümün önemli bir bölümünün grubun eski parçalarının yeni versiyonlarından oluşmasının da payı vardı elbette.

YENİ ALBÜM: 'SİRENLER'

Mor ve Ötesi uzun süre sonra çıkaracağı ilk stüdyo albümü ‘Sirenler’in ismini, kapağını ve çıkış tarihini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Albüm 20 Ocak’ı 21 Ocak’a bağlayan gece yarısı tüm dijital platformlardan dinlenebilecek.



Grup geçtiğimiz hafta sonu 11 şarkıdan oluşan albümün 52 dakika uzunluğunda, üç bölümden oluşacağını açıkladı. Birbirlerine birer ‘bağ şarkı’ ile bağlanan bu üç bölümde de üçer şarkı yer alacak. Bir konsept albüm niteliği taşıyan çalışmadaki bu üç bölüm, birlikte var olan üç farklı zamana ve üç farklı duygu durumuna işaret ediyor.





Grubun hafta sonuna yayılan sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Yeni albümünün adını albümdeki şarkı sözlerinden birer cümle ve şarkılardan kısa bölümler eşliğinde duyuran grubun dinleyicileri yeni albüm haberini büyük heyecanla karşıladı.



Mor ve Ötesi 8. stüdyo albümü için iletişim ve tasarım alanlarında çok yetkin isimlerle iş birliğine gitti. Klipler, kapak tasarımları ve sosyal medya gönderilerinin tümünü kapsayacak şekilde albümün sözel ve müzikal dünyasına paralel bir evren kuruldu. “Forsa” ve “Dünyaya Bedel” ile başlayan süreç tasarım direktörü Koray Doyran ve kreatif direktör Sami Basut’a emanet edildi.



Fotoğraflarda Emre Ünal, kapak illüstrasyonunda Aykut Aydoğdu, animasyonlarda Mahmut Kalyoncu ve grafik tasarım uygulamalarında yine Koray Doyran ve Ataberk Akalın’la çalışan grubun albümü kısa zaman içinde CD ve plak olarak da yayınlaması planlanıyor.