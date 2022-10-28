"Müjdemi İsterim", 18 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak

28 Ekim 2022 Cuma, 17:17

Yapımını TMC'nin yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği filmde yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken, senaryosunu Olcay Onur Kaya kaleme aldı.

İlker Aksum

Oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un da yer aldığı film, farklı hayatlardan gelen ve bir yanlış anlaşılma sonucu cinayetle suçlanmaları sonucu mecburi bir kader ortaklığına giren Bulut ve Müjde'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.