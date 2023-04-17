Müzik sektöründe bir ilk: mesam ve msg ortak federasyon kurdu

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:46

Uzun zamandır 25 bin eser sahibini temsil eden iki meslek birliğinin, ortak lisanslama başta olmak üzere, her konuda birlikte hareket edecek federasyonun, başkanlığını, ilk dönem Recep Ergül, ikinci dönem Ferhat Göçer yapacak.

GÖÇER, GAZETEMİZE KONUŞTU

Gazetemize görüş veren Göçer, “Birlikten güç olacağına inanıyor ve düşünüyorum. Göreve geldiğim ilk günden itibaren bunun için çaba gösteriyorum. Müzik birlikleri birleştiklerinde çok daha fazla yaptırım gücüne sahip olacaklar inancındayım. Bu işbirliğinin, tüm müzik emekçilerine iyi gelmesini, onların faydasına olmasını diliyorum. MESAM ve MSG olarak tüm müzik emekçileri için var gücümüzle çalışacağız. Ben inanıyorum ki bu birliktelik, diğer meslek birliklerine de örnek olacak” diyor.

Dönüşümlü başkanlık yönetim sistemiyle yönetilecek olan MSF’nin, bağlantılı hak sahipleri federasyonu ile protokol yaparak tek elden lisanslama yapması amaçlanıyor.

Yazılı bir açıklama yapan MSF 1. dönem Başkanı Recep Ergül ise “Yıllardır beklenen bir yapılanmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müzik kullanıcıları, her meslek birliğinin ayrı lisanslama yapmasından dolayı büyük sıkıntı yaşıyordu. Her iki alanda kurulan federasyonların, yapacakları protokol ile artık tek elden lisanslama yapılacak ve tek muhataplık söz konusu olacaktır. Müzik meslek birlikleri, her geçen gün daha da güçlenerek ve kurumsal yapılanmalarını hayata geçirerek büyük bir atılım içinde olacaklar. Ülkemizde yeteri kadar telif toplanamadığı için, eser sahipleri büyük mağduriyetler yaşadılar. Her geçen gün buna son verme noktasına daha da yaklaşıyoruz” dedi.