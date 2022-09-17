Müzik Vitrini

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

Güçlü duygularla Nessa Barrett

Yeni nesil pop punk harikası Nessa Barrett’ı aylar önce “Die First” parçası yayımlandığında ilk kez kaleme almıştım. Warner Records çatısı altına giren Nessa, her çıkardığı yeni şarkıda kendini aşıyor. Bir TikTok fenomeni olarak geldiği noktada, rahatça şu anda piyasadaki en iyi yeni isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yepyeni şarkısı “Madhouse” ve önceki şarkısı “Die First”, 14 Ekim’de yayımlanacak “Young Forever” adını verdiği ilk albümünün müjdesini veriyor. Barrett, birçok şarkısında birlikte çalıştığı prodüktör Evan Blair ile imza attığı yeni şarkısında, Billie Eilish’in vokal tarzına daha çok yaklaştığı halde genç bir şarkı yazarı olarak cesurca ve samimiyetle kendi hikâyelerinden yola çıkmayı sürdürüyor. Adından da anlaşılacağı gibi “Madhouse” parçasının sözlerinde ise genç yaşta vidalarının gevşediğini ve akıl sağlığı sorunlarıyla ilgili olarak tımarhanelik olduğunu eğlenceli ve güçlü bir pop müzik altyapısıyla ve tatlı bir dille paylaşıyor. Dijital platformlarda şarkılarıyla şimdiden 800 milyondan fazla dinlenme rakamına ulaşan Barrett, borderline kişilik bozukluğu teşhisi ve ruh sağlığıyla ilgili mücadelesini söyleşilerinde dile getirirken belki de inişleri ve çıkışları yaratıcılığına güç veriyor. İyileşme savaşıyla Barrett oldukça özgün, güçlü duyguları ve melodileri olan enerjik pop punk şarkılar yayımlıyor. “Madhouse” müzik vitrininde en yeni favorilerimden.

Yana yana

Türkiye’de müzik vitrininde yenilere baktığınızda, listelerde üst sıralarda dinlemeye tahammül edilemeyecek kadar çöp şarkılar var maalesef. Rap’çilere eşlik eden şımarık ergen ya da sincap sesi arası genç kadın vokaller bitmiyor mesela. Ne kadar kötü şarkı söylüyorlar. Türkçe gibi değil, İngilizce hiç değil. R&B etkisi var ama çakması. Ne dedikleri anlaşılmayan, müthiş özenti, tuhaf telaffuzlarla kulağım kanarken güzel bir melodi, bizden enstrümanlar yakaladım. Çağan Şengül’ün Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan “Yana Yana “şarkısı tam da çilingir sofrasına dert ortağı şarkılardan. Son iki yıldır, ardı ardına tekliler çıkaran Çağan Şengül, ilk albümü “Yangın” için kolları çoktan sıvamış. Yaz başında “Başka Çarem Yok” parçasıyla biraz daha pop rock havasında yeni albümünün ilk müjdesini veren Şengül’ün yeni şarkısı “Yana Yana” daha alaturka bir şarkı ve gerek melodisiyle gerekse Çağan Şengül’ün sesine yakışan nağmelerle duygusal bir şarkı olmuş. Şengül, yeni şarkısının sözlerine ve müziğine Cem Yenel ile imza atmış. Şarkının düzenlemesinde Burak Bedirli var. Merak edip klibine de baktım. Melike Beşli’nin yönetmenliğinde çekilen klip romantik tüm klişeleri kullanıyor ama şarkı güzel velhasıl.