Müzik vitrini: İsrailli ikili Lola Marsh yeni şarkılarıyla İstanbul’a geliyor

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

2013 yılında Gil Landau ve Yael Shoshana Cohen tarafından kurulan Lola Marsh, Cohen’in kendine has vokalleri ve Landau’nun gitar ve prodüksiyon marifetiyle geçen yılın sonlarına doğru yayımlanan yeni albümleri “Shot Shot Cherry” ile retro disko havasında şarkılar da deniyor. Kimi şarkılarında dinamik kimi şarkılarında melankolik olan ikilinin sözleri de çok güçlü. “You’re Mine” ve “Wishing Girl” gibi hit şarkılarıyla uluslararası alanda tanınan gruplardan biri haline gelen ikiliden grubun prodüksiyondaki yaratıcı imzası ve gitaristi Gil Landau ile müzikleri, yeni albümleri ve İstanbul hakkında bir söyleşi yaptık. İkili 30 Mart akşamı, Zorlu PSM sahnesinde olacak.

Profesyonel yolculuğunuza 2016 yılındaki kaydınız “You’re Mine” ile başladınız, ne zamandır birlikte çalışıyorsunuz?

2011 senesinde ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştık ve birlikte çalışmaya başladık. Aslında farklı geçmişlerden geliyorduk ama birkaç buluşmadan sonra ilk şarkımızı yazdık ve iyi bir şeyler ortaya çıkacağını hissettik.

‘İLAÇ GİBİ GELDİ’

“Shot Shot Cherry” retro disko havasında dans edilebilir bir parça. Pandemi sonrasında hepimizin böyle şarkılara daha çok ihtiyacı yok mu?

Korona hayatımıza girdiğinde ikinci albümümüzü yeni yayımlamıştık ve Avrupa’da büyük bir turneye çıkmıştık. Turneyi iptal edip, tüm dünya gibi eve dönüp beklemek zorunda kaldık. O süreçte daha fazla şarkı yazmaktan başka yapacak bir şeyimiz olmadığını anladık ve öyle de yaptık. Başlangıçta üzücü bir şarkı yazdık, çünkü açıkçası üzgündük ve hayal kırıklığına uğramıştık. Bir süre sonra moralimizi yükseltmek için moral veren şarkılara ihtiyacımız olduğuna karar verdik ve “Shot Shot Cherry” ve birkaç tane daha hareketli şarkı yazdık. Bize ilaç gibi geldi.

Enerjik şarkılarınız olsa da tarzınıza melankolik Indie pop diyebilir miyiz?

Romantik insanlarız, nostaljik, dramatik ve rüyada gibi...

İstanbul’un en çok neyini seviyorsunuz?

İstanbul çok havalı, renkli sokaklar, insanlar, yemekler, müzik, en son orada bulunduğumuzda harika hipster kafeler bulmuştuk. Çoğu zaman kalabalık ve çok sevgi doluydu! Geri gelmek için sabırsızlanıyoruz!

CEM KARACA’YA ÂŞIK OLDUK!

Şarkılarınızda en çok nelerden ilham alıyorsunuz?

Filmlerden ve kitaplardan, çocukluğumuzdaki hatıralardan ve duyduğumuz hikâyelerden ilham alıyoruz. En son Türkiye’de bulunduğumuzda bir mağazaya girip, çalan bir şarkıyı “Shazam”ladık, Cem Karaca’yı keşfettik ve müziğine sırılsıklam âşık olduk!

FAVORİLERİ

Indie sahnesinde favorileriniz kimler?

MGMT, Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens, Bon Iver, Lykke Li ve çok daha fazlası!