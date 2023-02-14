Müzik yaraları sarar

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 04:00

Depremin yarattığı büyük şok ve acının yaralarını sarmak için herkes seferber olurken kültür sanat dünyası da harekete geçti. Büyük felaket ve ulusal yas ilanının ardından bütün etkinliklerin iptal olmasının üzerinden bir hafta geçti; ulusal yas bugün itibarıyla son buldu. Yarıya inmiş bayrakları göndere çekmenin dışında da yapılacak şeyleri sormak için belli başlı sanat kurumlarının yöneticileriyle görüştük. “Ortada sadece popçular, rockçılar var. Klasik müzik konserleri yeniden başlayamaz mı? Müzik iyileştirir, acıları dindirir, yardım konserleri yapılabilir” diyerek planlarını sorduk.

ORTAK PROJELER

Umut veren gelişmeleri İKSV Genel Müdürü Görgün Taner anlattı. Dün itibarıyla BKM, Zorlu, Pozitif, Borusan’la ortak toplantı yapacaklarını ve neler yapabileceklerini görüşeceklerini söyledi. Yapmayı düşündükleri arasında önce bölgedeki sanatçılara yardımcı olmak, müzik eğitimine devam etmek isteyen gençleri korumak ve ortak yardım konserleri düzenlemek geliyor. Fonlama için Avrupa Birliği’ne sundukları projeleri de yeni duruma göre revize edeceklerini söyleyen Görgün Taner, uzun süreli çalışmalar yapılması gerektiğini ve bunu sanat kurumlarıyla beraber el ele gerçekleştirmeyi düşündüklerini anlattı.

AKM Genel Müdürü Remzi Buharalı da sanatın tarih boyunca insanların yaşama tutunmaları için araç olduğunu, sanatın iyileştirici gücünün psikolojik destek olarak topluma ulaştırılması gerektiğini anlatarak depremde kimsesiz kalmış çocukların AKM Çocuk Sanat Merkezi’ndeki atölyelerde rehabilite edilmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na öneri sundu.

FAZIL AVRUPA’DA

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say da günlerdir sosyal medyada paylaştığı duygularından sonra bugün konser vermek üzere Avrupa’ya gidiyor. Antwerp, Basel, Almanya ve İsviçre’de konserler verecek olan sanatçı, şubat ayının sonunda Ankara ve Eskişehir’de vereceği koserleri ise nisan başına erteledi. Yardım konserleri düzenlemeyi düşünüp düşünmediğini sorduğumda ise “Yurt- dışı konserlerimde bağış kampanyaları üzerine çalışıyoruz. Kesinleşince paylaşacağım” yanıtını verdi.

SERGİ VE MÜZELER

İş Sanat Kültür bölümünde konserler durdu ama çocukların katıldığı atölyeler çalışmalarına devam ediyor. İŞ Bankası’nın iki müzesi ve sanat galerisi de açık. Yayınları durdurulan şiir dinletileri, Provadan İzlemeler gibi programların da önümüzdeki günlerde YouTube’dan yayına yeniden başlaması düşünülüyor.

MART’A KADAR KAPALI

Ulusal ve uluslararası gösteri etkinlik merkezi PSM, mart ayına kadar kapalı. Borusan Orkestrası da etkinliklere martta başlayacak. CRR’deki konserlerin de marttan önce yapılmayacağı söylenenler arasında. Müze ve kiliselerde yaptığı oda orkestrası konserleriyle tanınan Mehmet Mesçi’nin verdiği bilgiye göre 21 Mart’ta Budapeşte’de birçok Macar sanatçının katılacağı bir yardım konseri yapılacak. Mesçi İstanbul’da da yardım konserleri projeleri üzerinde çalıştığını anlattı.

ANGELINA JOLIE’DEN DESTEK

Angelina Jolie, Kahramanma-raş’ta kaybettiği 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan acılı babanın fotoğrafını ve yardım kampanyası linkini eklediği paylaşımında, “Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler” ifadelerini kullandı.

SANATÇI ÇİFT KURTARILAMADI

Müzisyen Zilan Tigris ile oyuncu eşi Çağdaş Çankaya, depremde enkaz altında kaldı. Kurtarılamayan sanatçılar, dün toprağa verildi.

DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ ‘DAYANIŞMANIN ÖYKÜSÜ’

Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan 14 Şubat Dünya Öykü Günü’ne yönelik bir açıklama yapıldı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından yurttaşların gösterdiği dayanışmanın vurgulandığı açıklamada kısaca, “Bugün, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde çekilen acılara karşı dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikteliğin öyküsü yazılıyor” ifadelerine yer verildi.