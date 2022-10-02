Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Eğitimci ve siyaset insanı Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından konulan Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü bu yıl kazananlar belli oldu.
Prof. Dr. Erdoğan Başer, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Metin Atuf Kansu (aile adına), Prof. Dr. Sedat Sever'den oluşan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu, kitap dalındaki ödülün oyçokluğu ile Yaşar Aladağ'ın "Mustafa Necati Bey" adlı yapıtına verilmesini uygun gördü.
Seçici kurul, tez dalındaki ödülün ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden Remzi Onur Kükürt'ün "Türkiye'de Eğitim Politikaları Üzerine Hegemonya Mücadelelerinde İktidar, Sendikalar ve Eğitimcilerin Siyasal Konumlanışları" adlı çalışması ile Atatürk Üniversitesi'nden Yahya Aktu'nun "Bilişsel Davranışçı Terapi Odaklı Psikoeğitim Uygulamasının Ebeveynlerin Çocuk İstismarı Farkındalıklarına Etkisinin Karma Yöntemle İncelenmesi" başlıklı çalışması arasında paylaşılmasını oyçokluğu ile kabul etti. Makale alanındaki başvuruları da değerlendiren seçici kurul, 2022 için bu dalda ödül verilmemesine karar verdi.
Seçici kurul tarafından başarılı görülenlere ödülleri önümüzdeki günlerde yapılacak bir törenle verilecek.
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