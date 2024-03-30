Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın bu yılki birincisi Ankara'dan Begüm Çelebi

Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın bu yılki birincisi Begüm Çelebi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:11
Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın bu yılki birincisi Ankara'dan Begüm Çelebi
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Türkiye’nin caz müziği alanında önde gelen yarışması olan geleneksel Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın bu yılki birincisi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümü mezunu Begüm Çelebi oldu.

Yarışmanın İstanbul Nardis Caz Kulübü’nde “Yapı Kredi Play” desteği ile gerçekleşen finalinde birinci gelen Çelebi, önümüzdeki temmuz ayında İstanbul Caz Festivali’nde sahne almaya hak kazandı. 

Yarışmada ikinciliği Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nde son sınıf öğrencisi olan Adar Geçimli, üçüncülüğü ise Avusturya Lisesi son sınıf öğrencisi Güneş Cengiz kazandı.

Adar Geçimli ile Güneş Cengiz, ödül olarak bu yıl Akbank Caz Festivali’nde sahneye çıkacaklar. Yarışmada dereceye giren ve halen İstanbul’da avukat olarak çalışmakta olan Elif Burcu Say ise Ankara Caz Festivali’nde sahne alacak.

Finale kalan 10 yarışmacı, piyanoda Uraz Kıvaner, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Ferit Odman’dan oluşan grubun eşliğinde iki şarkıyı jürinin önünde canlı olarak seslendirdi. 

Yarışmanın jürisi ise caz şarkıcıları Sibel Köse, Dilek Sert Erdoğan, Aydın Kahya, Eren Noyan; caz gitaristler Önder Focan, Cem Tuncer, Sıtkı Sırtanadolu,  Akbank Caz Festivali Direktörü Gözde Sıvışoğlu, IKSV Caz Festivali Direktörü Harun İzer, NTV Radyo’dan Hakan Tüfekçi ile gazeteci Sedat Ergin’den oluştu.

Bu arada, yarışmaya geçen yıl yaşamını yitiren Nardis’in eski tonmaister’ı (ses düzenleyici) Engin Gençer’in adının verilmesi kararlaştırıldı. 


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