03 Haziran 2022 Cuma, 17:45

Nazan Öncel, 1982 yılında LP formatında yayınladığı ilk albümü tutmayınca, TRT için demolar yapmayı bırakıp sadece sahne çalışmalarıyla mesleğine devam etmeyi tercih etti. 9 yıl sonra ise yayımladığı Bir Hadise Var albümünün satış başarısıyla sağlam, kalıcı ve büyük bir başlangıç yaptı. Nazan Öncel kimdir? Nazan Öncel albümleri neler?

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Öğretmen bir anne ve memur bir babanın ikinci çocuğu olan Nazan Öncel'in doğduğu gün anne ve babasının ikinci evlilik yıldönümüne denk gelmiştir. Karşıyaka doğumlu olan sanatçı notayı daha altı yaşındayken annesinden öğrenmiştir. Rol aldığı ilk ve tek sinema filmi olan "Acı Tesadüf" 1961'de çekilmiştir.

Gitar ve mandolin çalmayı erken yaşlarda öğrendi, alaylı olan sanatçı 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birinci olan Öncel, ilk 45'liğini 22 yaşındayken 1978'de çıkardı. "Sana kul köle olmuştum"(Söz Erdener Koyutürk, Müzik Özdener Koyutürk düzenleme ve orkestra Necdet Koyutürk) ve "Kader bu çekeceksin"(Söz ve Müzik: Erdener Koyutürk, düzenleme ve orkestra Necdet Koyutürk) adlı iki parçadan oluşuyordu. O sıralarda müzik dünyasında yeni bir İzmirli olarak lanse edilen genç Nazan Öncel, 1980'de Hırçın Kız ve 1981'de Neden adlı 2 özgün bestesiyle Eurovision Şarkı Yarışması elemelerine katıldı ve ilk 15'e girme başarısını gösterdi. 1982 yılında kendi parçalarının yanında bilinen arabesk ve alaturka eserleri de yorumladığı ilk uzunçaları Yağmur Duası'nı Tempo Plak'tan yayımladı. Bu plakta babası Muzaffer Kazan'ın iki şiirini besteledi, sözleri ve bestesi kendisine ait olan toplam altı şarkıya imzasını atarak ilk defa besteciliğini bu plakta göstermeye başladı. Başarının ayak sesleri adım adım geliyordu. Televizyonlarda daha sık görünmeye, İzmir ve Ege'nin pek çok şehrinde Radyo sanatçılarıyla birlikte şehir şehir, çeşitli yerlerde program yapmaya başladı. Dönemin en gözde mekanı olan İzmir Efes Oteli'nin gazinosunda uzun yıllar en büyük starların kadrosunda program yaptı. İzmir'de yaşamasından dolayı sık sık İstanbul'a seyahat ediyordu. 1983 yılında Bursa Çelik Palas'ta da yine uzun süre program yapmıştır.

1986 yılında İstanbul'a yerleşen sanatçı bir taraftan özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor bir taraftan da bir kere daha şansımı denemeliyim diyerek beste yapıyor, bir yandan Timur Selçuk dershanesinde gitar derslerine devam ediyordu. 1989 yılına kadar yeni bir albüm için repertuvarının tamamını kendi bestelerinden oluşan tam on şarkı yazarak o günlerde müziğe henüz yeni başlamış olan İskender Paydaş'la Melih Kibar'ın stüdyosunda iki yıl süren stüdyo çalışması yaparak 11 Ekim 1991'de Bir Hadise Var'ı çıkardı. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Nazan Öncel tarafından yapılmıştı ve albüm bu sefer Nazan Öncel'e ilk büyük başarısını getirdi. O günlerde henüz yirmi bir yaşında olan İskender Paydaş'a bütün albümü gözü kapalı teslim etmişti. Genç müzisyen de ilk defa bütün bir albüm sorumluluğunu almıştı. Albümden çıkan Aynı Nakarat ve Gitme Kal Bu Şehirde, Aşık Değilim Olabilirim, Nokta Nokta ve Ağla Erkeğim, Bir Hadise Var gibi parçaları çok sevilerek Nazan Öncel'e hak ettiği yere getiren eserler oldu.

NAZAN ÖNCEL MÜZİK KARİYERİ

Pop ağırlıklı besteleriyle Türk pop müziğine damga vuran sanatçı popüler birçok şarkıcıya yüzlerce şarkı sözü yazmıştır. Şarkılarında aşk temasını bolca işleyen Nazan Öncel, bestelerinin konusu için "Hayatın önüme koydukları ve kuvvetli bir hayal gücüyle de besliyorum yazdıklarımı." demiştir.

1994 yılında "Ben Böyle Aşk Görmedim" albümüyle büyük bir başarı yakalayan Nazan Öncel bu albümüyle, "Aşk Beklemez", "Nazınla Dünya", "Geceler Kara Tren" ve "Dillere Düşeceğiz" gibi hitler kazandırdı. Mete Özgencil'in yönetmenliğinde çekilen "Geceler Kara Tren" parçası gerek klibi gerekse şarkısıyla çok büyük ilgi gördü ve sözleri de Nazan Öncel'in söz yazarlığında bir usta olduğunu kanıtlamış oldu. Ben Böyle Aşk Görmedim albümü, önceki albüme göre daha karamsar ve daha fazla aşkla ilgili şarkılar barındıran, aynı zamanda toplumsal mesajlar veren bir albümdü. Aşk Beklemez Misafir ol gel bana, börekler açarım sana dizelerinin türkülerimiz tadında olmasından dolayı radyocular tarafından pop müziğinin anonim pop şarkısı olarak kabul edildi.

1995 Temmuz ayında çıkardığı Göç bir gitar albümü olmakla beraber romantik şarkıları yine gönüllerde taht kurdu. "Gidelim Buralardan" gibi çok önemli bir hit çıkarmış ve müzik eleştirmenleri tarafından son elli yılın en iyi albümü olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde bu itibarı müzik sevenler de desteklemişlerdir. "Çek Cumhuriyeti" radyolarında haftalarca çalmıştır. O artık Türkiye'nin sanatçısıdır ve popüler müziğin gerçek bir şarkı yazarı daha olmuştur. Mete Özgencil yönetmenliğinde H8 kamerayla çekilen "Gidelim Buralardan" İletişim Fakültesinde derslerde öğrencilere örnek olarak gösterilmiştir.

20 Haziran 1996'da çıkardığı Sokak Kızı albümüyle tarzını sertleştirdi ve bu albümden çıkan "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar", "A Bu Hayat" ve "Bırak Seveyim Rahat Edeyim" gibi parçalar onu zirveye taşıdı. 18 Mart 1998'de babasını kaybetmiştir. Bu tarzını 10 Mart 1999'da yayınlanan Demir Leblebi albümünde sürdürdü. Türkiye'ye eşik atlatan ve sosyal sorumluluklara işaret eden bu albüm, Nazan Öncel'in en kişisel albümüydü ve yıllar sonra Göç ve Sokak Kızı albümleri gibi kült olma mertebesine erişti. "Aşıklar Parkı" ve "Bu Havada Gidilmez" isimli şarkıları albümün en sevilenleriydi. 24 Eylül 2003 tarihinde Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünü çıkardı. Bu albüm sanatçının en çok satan albümlerinden biri daha oldu. "Hay Hay", "Nereye Böyle?", "Ukala Dümbeleği", "Hokka", "Gül Pansiyon" ve "Otomobil" gibi şarkılarıyla sevenlerinin kalbini bir kere daha kazandı. Hay Hay şarkısı Türkiye'de popüler anlamda Tarkan'la yaptıkları ilk düet şarkıydı, büyük sükse yapınca iki dev sanatçı o sene düet modasını büyük adımlarla başlatmış oldular.

Öncel, 30 Haziran 2006'da 7'n Bitirdin'i yayınlamış, "Aşkım Baksana Bana" ile dijital ortamda en çok satılan ilk şarkı olmayı başardı ve listelere bir numaradan girerek tam üç ay liste başı oldu. Son olarak uzun yıllar birlikte çalıştığı müzisyen Hamit Ündaş'ın Janti albümünün prodüktörlüğünü üstlendi ve şarkılarını kaleme alarak iki şarkıda Janti'ye düet yaparak destek oldu. Pek çok ödül sahibi olan sanatçı, eserleriyle Tarkan, İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz, Gülşen, Sibel Can, Gökhan Özen, Alişan ve nicelerini zirveye taşımıştır. Nazan Öncel aranjör olarak İskender Paydaş, Alper Erinç, Serkan Çağrı, Ahmet Koç, Mete Özgencil gibi müzisyen ve sanatçıları keşfetmesi, Tuğba Özerk'e verdiği Lololo şarkısıyla Tuğba Özerk'in ülke çapında tanınması, destek olması ve birçok sanatçıya eserlerini okutarak o insanların tanınmasıyla da ayrıca ünlüdür. 2011 yılında Ajda Pekkan ve Sezen Aksu da eserlerini seslendiren sanatçılar arasındadır.

Hatırına Sustum 22 Aralık 2008'de çıkardığı albümdür. Bu albümde Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" için "Canım Benim, Nasılsın?"ı yazmıştır. Bir edebiyat uyarlaması olan bu şarkıyla Türkiye'de bir ilke daha imza atmıştır. Vic Chesnutt gibi dünyaca ünlü ozan ve müzisyen "Seni Bugün Görmem Lazım" şarkısında sanatçıya gitarıyla eşlik etmiş ve bundan onur duyduğunu söylemiştir. Tamamı akustik olarak kaydedilen albümün isim şarkısının videosu "Hatırına Sustum" Eski Gırgır tayfasından olan karikatürist Ergün Gündüz tarafından çizilen görüntülerden oluşmuştur.

Quickstar Productions tarafından hazırlanan ve günümüzde bilinen bir tedavisi olmayan Primary Sclerosing Cholangitis (Birincil Sklerozan Kolanjit) hastalığına dikkat çekmek için hazırlanan "Rock 4 Life" albüm serisi, 27. toplamasına Nazan Öncel'i de dahil etti. Bir karaciğer hastalığı olan bu kondisyon, hastaya karaciğer naklinden başka bir çözüm bırakmamaktadır. "Rock 4 Life" organizasyonu ise daha geniş çaplı bir etki yaratmak için çeşitli ülkelerden topladığı şarkılarla hazırladığı, bu albümde sözü, bestesi ve yorumu Nazan Öncel'e ait olan "Hatırına Sustum"da yer vermiştir. Aynı yıl yıllardır destek olduğu müzisyen Hamit Ündaş'a Janti ladını veren Nazan Öncel albümünün prodüktörlüğünü üstlenmiş ve yazdığı şarkılara Janti ile düet yapmıştır.

Sanatçı 27 Nisan 2010'da ilk single'ı olan "Tuttum Bırakmam"ı çıkarmıştır. Video klibi pek çok Nazan Öncel klibi gibi siyah-beyaz tarzdadır. Bu klipte İskender Paydaş, Janti ve Tolga Kılıç'ı bir piyanonun başına geçirerek muhteşem bir klip çekmiş ve aynı zamanda müzisyen arkadaşlarına destek olmuştur. 2010'da söz ve bestesi kendisine ait olan Sitemkâr isimli eserini Gökhan Özen seslendirmiş, o senenin en iyi şarkıları arasında zirveye çıkmış, aylarca liste başı olmuştur.

2011'de Nazan Öncel on şarkıdan oluşan Hayvan isimli albümünü çıkardı. Çıkış şarkısı olan "Normal" isimli şarkısına klip çekti. Ekim ayında annesini kaybeden sanatçı onun anısına annesinin ve kardeşlerinin ve oğlunun ilk kez yer aldığı görüntüleri 2012'nin ilk aylarında belgesel tadında "Beni Bu Koca Şehirde Yalnız Bırakma" şarkısına çekilir. Klip yayına başlar başlanmaz şarkı çok sevilir. Sevenleri Nazan Öncel hayatımın şarkısını yazdı diyerek kendisine teşekkür ederler. Aynı sene Ajda Pekkan ve Sezen Aksu birer eserini seslendirerek, son albümlerinde Nazan Öncel şarkılarına yer vermişlerdir. 2012'nin yaz aylarında 15 parçadan oluşan Hayvan'a Remix ismini taşıyan "remix" albümü yayınladı. Ardından Hayvan albümün üçüncü klibi "Böyle Konuşma"'ya klip çekilip yayımlandı.

2014 Nisan'ında Tarkan'la düet yaptığı on yeni şarkının yer aldığı Bazı Şeyler albümünü çıkartmıştır. Bazı Şeyler albümde 2009'da hayatını kaybeden Ceylan Önkol'a ithaf ettiği Ceylan şarkısında Erkan Oğur yüz yirmi yıllık Kopuzuyla sanatçıya eşlik etmiştir.

2015'te yaza girerken "Aşkitom" tekli parçasını yayınlayan sanatçıya "Aşkitom" altın plak ödülünü de getirmiştir. Napoliten esintilerin havasını taşıyan klip Deniz Akel yönetmenliğinde çekilerek dinleyicisine sunulmuştur. 2016'yla birlikte yine konserden konsere koşan iki ayda on bir konser veren sanatçının konserleri sevenleriyle dolup taşmaktadır. 2016 Eylül'ünde Sakin Ol Şampiyon tekli parçasını çıkarttı. İki sağlam şarkıdan bir de Madalyon'du. Önümüzdeki günlerde Tarkan'ın çıkartacağı pop albümünde yine Nazan Öncel imzasını göreceğiz.

Fiziki olarak 14 Ağustos'ta, dijital olarak 17 Ağustos 2018'de çıkan Ve Nazan Öncel Şarkıları saygı albümünde birbirinden yıldız isimler kültleşmiş Nazan Öncel şarkılarını yorumladı.

ALBÜMLER

* Yağmur Duası

* Bir Hadise Var

* Ben Böyle Aşk Görmedim

* Göç

* Demir Leblebi

* Yan Yana Fotoğraf Çektirelim

* 7'n Bitirdin

* Hatırına Sustum

* Hayvan

* Bazı Şeyler

* Durum Şarkıları