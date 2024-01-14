Nâzım Hikmet hâlâ aramızda
Usta şair Nâzım Hikmet, 122. doğum gününde Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde anıldı. Hikmet’i anlatan Ali Cengizkan, “Nâzım genç olarak aramızda” dedi.
Usta şair Nâzım Hikmet, 122. doğum gününde Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) anıldı. Etkinlikte sanatseverler; Nâzım Hikmet’in yaşamını Ali Cengizkan’dan dinledi. Cengizkan, konuşmasında, “Nâzım Hikmet, genç yaşıyor. Hâlâ genç olarak aramızda” dedi.
Nâzım Hikmet’in Vâlâ Nureddin ile birlikte Ankara’ya geliş serüvenini anlatan Cengizkan, “Ne yapacaklarını kısmen biliyorlar, kısmen bilmiyorlar. Sovyetler’i merak ediyorlar. Bu atmosfer, o dönem bütün Avrupa’daki ilericiler için söz konusu. Ankara’dan Batum’a yarı gizli bir biçimde bir yolculuk yapıyorlar” dedi.
Yoğun katılımlı “anma ve sanat” etkinliği, Hikmet’in şiirlerinin Pınar Gün Topçu’nun yorumlaması ve Ata Sıvacı’nın gitar dinletisiyle devam etti. Ataol Behramoğlu’nun ıslak imzalı “Nâzım Hikmet” kitabı da okurla buluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Kimlikleri açıklandı!
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Hasan Arat'tan Bakasetas iddialarına yanıt!
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- 'Yoğun kar yağışı' geliyor!
- 9 şehidin ardından iktidara kritik sorular!
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu