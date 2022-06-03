Nâzım Hikmet, ölümünün 59. yılında Türkiye’nin birçok şehrinde anılacak

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle bugün saat 13.00’te Beşiktaş Akatlar Sanatçılar Parkı Nâzım Hikmet Anıtı’nda çiçekler, şiirler ve şarkılarla anma töreni yapacak. Programda; Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, tiyatrocu Altan Gördüm, Nâzım Hikmet şiirleri söyleyecek, Mazlum Çimen şarkılarıyla yer alacak.

DİKİLİ’DE TERKOĞLU’YLA

Dikili Belediyesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ortak etkinliği bugün saat 19.00’da “Çocukların Barışı” sergisiyle başlayacak. Vakıf Danışma Kurulu Üyesi, araştırmacı gazeteci Barış Terkoğlu, “Nâzım Hikmet’in Vatandaşlık Hakkı” adlı söyleşisiyle etkinlikte konuşmacı olacak. Nebil Özgentürk ve Bir Yudum İnsan ekibinin hazırladığı “Nâzım Hikmet 120 Yaşında, Nâzım Hikmet Vakfı 30 Yaşında” belgesel gösteriminin ardından Serenad Bağcan anmada Nâzım Hikmet şarkıları seslendirecek.

NİLÜFER’DE TİYATRO

Nilüfer Belediyesi, Balat Atatürk Ormanı’nda Nâzım Hikmet’i anma etkinliği düzenleyecek. Nilüfer Kent Tiyatrosu, saat 20.30’da “Kafatası oyununun okumasını ücretsiz olarak yapacak.

ATAŞEHİR’DE ŞİİR GÜNLERİ

İstanbul’da Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği, Cevat Çapan’ın onur konuğu olduğu 4. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri, Cemal Reşit Rey’de yapılacak gala ile başlayacak.

Şiir Günleri’nin ikinci gününde şairler, müzisyenler ve her yerden şiirseverlerle dolu şehir hatları vapuru, saat 11.00’de Yeni Kadıköy İskelesi’nden (Karaköy-Eminönü İskelesi) kalkacak. İstanbul Büyükada’ya doğru yapılan yolculuğa şiir ve müzik eşlik edecek. Son durak ise Adalar Belediyesi olacak. Şairler, Büyükada’da Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak ve ada halkıyla bir araya gelip şiirlerini okuyacak. Gezi, 14.00’te yine Kadıköy İskelesi’nde son bulacak.

Şiir Günleri’nin üçüncü ve son günü etkinlikleriyse saat 11.00’de Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde yapılacak. Konuk şairlerin katılımıyla şiir ve müzik dinletisi yapılacak. Ücretsiz olacak etkinliklerin biletleri www.kultursanat.atasehir.bel.tr sitesinden ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi gişesinden alınabiliyor.

SARIYER’DE SÖYLEŞİ

Aynı gün akşamı Sarıyer Belediyesi 9. Sarıyer Edebiyat Günleri’nde saat 19.00’da Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanvekili Özcan Arca “Sonsuza Dek Nâzım Hikmet” adlı söyleşiyle yer alacak.

TYS, VALİDEBAĞ’DA

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) da Nâzım Hikmet’i yarın saat 14.00’te Validebağ Korusu’nda anacak. Validebağ Korusu’nun bütünlüğünün korunması için Validebağ’da mücadele ve emek verenlerle dayanışmasının da sürdürüldüğü TYS etkinliğinde şiirler ve konuşmalarla Nâzım Hikmet anılacak.

ÜNİVERSİTELİLERE EĞİTİM BURSU!

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nâzım Hikmet üstüne araştırma ve tez yapacak maddi durumu yeterli olmayan yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla burs verecek. Burslar, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluşundan bugüne emeği geçen, hayatta olmayan Girişim ve Yönetim Kurulu üyeleri adına verilecek.

Bu çerçevede ilk burslar, vakfın kurucu başkanı ve Nâzım Hikmet’in kız kardeşi Samiye Yaltırım, onursal başkan Aydın Aybay ve yönetim kurulu başkan vekili Tarık Akan adına olacak. Burs koşullarını içeren burs yönergesi, temmuz ayında Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı resmi web sitesinden duyurulacak.