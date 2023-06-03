Nâzım Hikmet'i 60. ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, 3-4 Haziran tarihlerinde Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu’nun ikincisini, Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenliyor. Yurtiçinden ve yurtdışından davet edilen bilim ve sanat insanlarıyla Nâzım Hikmet ve sanatı, kişiliği, barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesi sempozyum oturumlarında günümüzden bakışla yeniden değerlendirilecek. Yarın saat 10.00’da başlayacak sempozyum, iki gün boyunca sekiz oturumla devam edecek.

Sempozyum boyunca Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, araştırmacı yazar Deniz Dalkılıç ve Duygu Yenici’nin tasarım-düzenlemesiyle hazırlanan “Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım” sergisi 3-19 Haziran boyunca Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde ziyarete açık kalacak. Sergide Nâzım Hikmet’in annesi Celile ve babası Hikmet Bey’in evlenmeden ve Nâzım doğmadan önceki Selanik yıllarına ait bilinmeyenlerine, dergi ve gazetelerde eski Türkçe olarak yayımlanmış şiirlerine, şiir üzerine düşüncelerine, bazıları başka adları kullanarak kaleme aldığı yazılarına ve kısa oyunlarına, yabancı dergi ve gazetelerde hakkında çıkan haberlere ve davalarına ilişkin haberler yer alıyor.

İZMİR’DE ÜÇ AYRI ETKİNLİK

Nâzım Hikmet, İzmir’de üç ayrı etkinlikte anılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şairi “60. Nâzım Hikmet Anması” başlıklı etkinlikle hatırlayacak. Etkinlik, 3 Haziran’da Kültürpark’ta yer alan İzmir Sanat’ın bahçesindeki Nâzım Hikmet anıtının önünde düzenlenecek. Saat 19.00’da başlayacak programda farklı branşlardan çok sayıda sanatçı, usta şairin şiirlerini ve onun kaleminden çıkan sözlerle ölümsüzleşen besteleri seslendirecek.

İstinye Art’ta saat 20.30’da başlayacak “Şarkılarla Nâzım Hikâyesi” etkinliğinde opera sanatçıları Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi, şairin bestelenen şiirleri okuyacak. Gazeteci ve yazar Barış İnce de anlatıcı olarak sanatçılara eşlik edecek.

Dikili Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “Nâzım’ı Anıyoruz” etkinliği ise, Dikili Nâzım Hikmet Parkı’nda düzenlenecek. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı, sanatçı Rutkay Aziz’in katılacağı etkinlik saat 21.00’de Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetemizin yazarı Barış Pehlivan’ın, “Nâzım’ın Davası” söyleşisi ile devam edecek. Gece, sanatçı Hilmi Yarayıcı’nın Nâzım Hikmet bestelerinden okuyacağı şarkılarla son bulacak.