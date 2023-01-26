Nergis Mütevellioğlu’ndan ‘Cumhuriyet ve Laiklik’

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 00:02

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 00:02

“Laiklik, Türkiye için kamusal ve siyasal yaşamda din kurallarından arınmış, insanların eşitliğini, akıl ve bilimi temel almış bir yaşam biçimidir. Dinsel inançların, hangisi olursa olsun özel yaşamda özgürce yaşanacağı, ancak ‘demokratik düzeni yıkıp yerine geçme ve toplumsal yaşama egemen olma’ girişimlerinin yasalarla sınırlanacağı bir düzendir bize göre laiklik.” Türkan Saylan...

Türk devriminin dünya devrimlerinin özgürlük, eşitlik, kardeşlik ile toplumdan yana olma gibi ilkelerinin yanında özgün yanı hiç kuşkusuz her alanda bağımsızlığı öncelemesidir.

Ekonomide, yurt yönetiminde olduğu gibi düşüncede de bağımsızlık yalnızca geç kalmış bir aydınlanmanın ötesinde özellikle Doğu toplumlarına özgü durağanlaşma ve donuklaşmadan da kurtuluş olarak tanımlanabilir.

Laikliğin Türk devriminde “din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” gibi basmakalıp kimi tanımlamaların ötesinde bir yeri vardır ve bu bağımsızlaşmayı içerir.

Türk devrimi ile hukuk da, yaşayış da, insanın ve yurttaşın tanımı da, düşünde de, alfabe de, kullanılan harf de, dil de, siyasa da, kamusal alan ve yönetim de hatta inanç da bağımsızlaşmıştır.

Prof. Dr. Bahri Savcı’ya göndermeyle Prof. Dr. Emre Kongar’ın dediği gibi, laiklik, çok yalın bir değişle “din adına insanlara baskı yapılmasını önlemek”tir.

Nergis Mütevellioğlu’nun hazırladığı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkılarıyla Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan ve Emre Kongar, Korkut Boratav, Taner Timur, Ayşe Yüksel, Nergis Mütevellioğlu, Zülâl Kalkandelen, Ayşe Çelikel, Özer Ozankaya, Murat Katoğlu, Harun Tepe, Birsen Gökçe, İbrahim Ö. Kaboğlu, Gamze Yücesan-Özdemir, Ahmet Yıldız, Nurettin Abacıoğlu’nun yazılarının yer aldığı Cumhuriyet ve Laiklik adlı kitapta, çağdaş yaşamın temeli olan laik, demokratik Cumhuriyet’in harcını oluşturan ilkeler ve laikliğin önemi aydınların kaleminden okuyucularla buluşturuluyor.

Cumhuriyet ve Laiklik / Hazırlayan: Nergis Mütevellioğlu / Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği - Cumhuriyet Kitapları / 240 s.