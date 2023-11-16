Netflix 5 adet yeni yapımını iptal etti: Aralarında Shadow and Bone'da bulunuyor!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:04

Güncelleme: 16.11.2023 - 13:04

Hollywood grevi sonrasında programlarını düzenlemeye devam eden Netflix, fantastik drama Shadow and Bone'un da aralarında bulunduğu beş diziyi yayından kaldırma kararı aldı.

IGN'nin haberine göre, Netflix, Shadow and Bone'un yanı sıra Kim Cattrall'ın başrolünde yer aldığı Glamorous ve animasyon dizileri Agent Elvis, Farzar ve Captain Fall'in de devam etmeyeceğini doğruladı.

Deadline'ın haberine göre ise, yeni çıkacak olan bu dizilerin izleyici kitlesinin yeterince olmaması nedeniyle maaliyeti karşılamaması gösterildi.

Özellikle, Shadow and Bone, Leigh Bardugo'nun popüler Grishaverse romanlarına dayanarak Netflix için potansiyel bir fantezi serisi olarak başlatılmıştı. Bugün iptal edilen diziler arasında birden fazla sezonu olan tek dizi olan Shadow and Bone'un ikinci sezonu geçtiğimiz Mart ayında yayınlanmıştı.