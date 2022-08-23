Nick Cave ritüeli

23 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Nick Cave ve Bad Seeds, en son 4 yıl önce yine İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Caz Festivali kapsamında Türkiye’ye gelmişti. Bu kez 21 Ağustos’ta, İKSV’nin 50. yılı kutlamalarına özel olarak Parkorman’da hayranlarıyla buluştular. Dört yıl önce de izleyiciyi fazlasıyla etkilemişlerdi, o zaman da Nick Cave yine seyircinin ellerini tutmuş, hatta konser sonunda seyircileri sahneye çıkarmıştı; “bir daha gelirse kesin sahne önünde olmalıyız” diyen çok sayıda kişi, eminim parasına kıymış bir şekilde önceki gün sahne önündeydi. Avustralyalı sanatçı onları hiç pişman etmedi, son İstanbul konserinden daha fazla sahne önündeki hayranlarıyla el ele tutuştu, teker teker ilgi gösterdi, imza dağıttı, laf atanlara cevap verdi, sevgisini ise herkese gösterdi. Özellikle sahne önü izleyicileri çok farklı bir deneyim yaşadı. Yine de konser çıkışı herkes halinden memnun gözüküyordu.

2.5 SAAT SÜRDÜ

İlk defa bir sanatçının konsere erken çıktığına tanık olduk. Tam 2 buçuk saat sahnede kaldı 64 yaşındaki müzisyen, bir an yerinde durmadı. Şarkılarını söylerken daha hırçındı, bu turnesi için daha sert bir sahne teması belirlenmiş belli ki. Ancak hırçınlığını asla seyircisine yöneltmedi, onlara karşı sevgi doluydu, birkaç kez ellerini tutarken aralarına düştü, geri kalktı, hiç sinirlenmedi. Bir terapist gibi sakindi, aralarda sohbet etti, espriler yaptı, birinin açtığı pankartı alıp “Duvarıma asacağım” dedi, güldü, ağladı, seyirciye de sık sık “ağla” ve “nefes al” diye seslendi. Nick Cave tam bir sağaltım yaşattı önceki akşam. Aralıklarla yapılan bir ritüel gibiydi. Şimdiden bir sonraki konserini düşündürmeye başladı...

Bad Seeds’te ise Warren Ellis bazı zamanlarda gözleri Nick Cave’in üzerinden kendisine çekmeyi başardı, aralarına yeni bir müzisyen de kattıklarını gördük.

TÜM ALBÜMLERDEN

Nick Cave ve Bad Seeds, toplamda 20 şarkı çaldı, 2018’deki konserde “Skeleton Tree” albümlerinin ilk yıllarıydı, o albümden dört şarkı çalmışlardı. Önceki günkü konserde ise 20 şarkı tüm albümlerine dağıtılmıştı neredeyse. “Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus” ve “Ghosteen” albümlerinden üç parça, diğer albümlerden de iki veya bir şarkı dinlettiler.

Öte yandan konser çıkışında metro seferleri saat 1.00’e kadar uzatılmıştı, bu tür kolaylıkların bütün etkinlikler için sağlanması gerekir.