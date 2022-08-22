Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Avrupa'nın önemli konser salonlarında sanatseverlerle buluştu

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:42

Sabancı Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15'nci yılını kutlayan TUGFO, Türkiye'nin en başarılı konservatuarlarından seçilen 60 genç müzisyen ile birlikte müzikseverlerden tam not aldı. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur'un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO, Türkiye konserlerinin ardından, Çekya ve Almanya'da verdiği 4 konserle 2022 yılı turnesini noktaladı.

Turnenin ilk konseri Prag'ın tarihi konser salonu Rudolfinum'da, kapanış konseri ise Berlin'de düzenlenen uluslararası klasik müzik festivali Young Euro Classic 2022 kapsamında Konzerthaus'ta gerçekleşti.

"TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen final konserini Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da yerinde izledi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sabancı, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak yarım asra yakın bir süredir sosyal değişim için çalışıyor, bunu da kültür-sanat faaliyetleri ile taçlandırıyoruz. Kısa Film Yarışması, Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarına verdiğimiz destekleri çok değerli görüyoruz. 15 yıldır ana destekçisi olduğumuz Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası da bu kapsamda en kıymetli projelerimiz arasında yer alıyor. Sevgili Cem Mansur ve ekibinin liderliğinde bugüne kadar binden fazla yetenekli gence ulaştık. Bu süreç içinde gördük ki 16-22 yaş arasındaki gençler, hem kamp dönemi hem de konserlerde birer kuş misali en yükseklere uçmayı öğreniyor. Daha bu yaşlarda Avrupa'nın en önemli sahnelerinde ayakta alkışlanıyorlar. Orkestra üyelerinin gelecekte de dünyanın her yanına kanat çırparak ülkemizi ve bizi gururlandırmayı sürdüreceklerine inancım tam. Berlin'de ülkemizde yetişen genç sanatçıları izlerken hepimiz duygulandık. Onların birbirinden zor eserleri harmoni içerisinde bu kadar iyi sergilemeleri bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Orkestranın bu yılki repertuvarında Çaykovski, Faure ve Schumann'ın eserlerine ek olarak, TUGFO'nun 2022 turnesi için özel olarak hazırlattığı Evrim Demirel'in "Osmanlı Minyatürleri 2" adlı müziği de yer aldı. Orkestranın bu turnede solisti, genç viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil oldu.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, bu yılki kamp döneminde, genç yaşlarındayken TUGFO deneyimi kazanmış ve kariyerini Berlin Filarmoni Orkestrası'nda sürdüren keman sanatçısı Hande Küden ile İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık'ın eğitimleriyle tecrübe kazandı. TUGFO, 2022 yılı turnesi kapsamında Türkiye'de de Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul İş Sanat Kültür Merkezi ve Ankara CSO Konser Salonu'nda seyirci karşısına çıktı.