Nicole Kidman'dan müjde: Big Little Lies 3. sezon yolda!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 00:00

Nicole Kidman, Big Little Lies'ın 3. sezonunun gerçekleşeceğini açıkladı. Dizinin yıldızı ve baş yapımcısı Kidman, bu haberi CME Group Tour Championship sırasında LPGA tarafından düzenlenen bir etkinlikte verdiği bir soru-cevap seansında duyurdu. Henüz resmi bir HBO açıklaması gelmemiş olsa da, Kidman'ın bu açıklaması izleyiciler arasında heyecan yarattı.

Big Little Lies, David E. Kelley'nin aynı adlı romanından uyarlanmış ve ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Oyuncu kadrosunda Kidman'ın yanı sıra Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern ve Zoë Kravitz gibi isimler bulunuyor. Dizi, Monterey, Kaliforniya'da yaşayan varlıklı bir grup ebeveynin, bir cinayetle sarsılan görünüşte mükemmel yaşamlarının altüst olmasını konu alıyor.

Daha önce bu konuda çeşitli söylentiler ve açıklamalar ortaya atılmıştı. Reese Witherspoon da oyuncu arkadaşlarıyla birlikte Big Little Lies'ın üçüncü sezonu hakkında sürekli konuştuklarını belirtmişti. Ancak bu haber, Nicole Kidman'ın kendisi tarafından yapılan doğrudan bir açıklama oldu.

Önceki sezonlarında olduğu gibi, Big Little Lies'ın üçüncü sezonu da izleyicileri merak içinde bırakacak gibi görünüyor.