Noel Baba’nın öteki yüzü
Komedi, aksiyon, şiddet, vahşet türlerini harmanlayan Tommy Wirkola son filmi Violent Night’ta (Vahşi Gece/2022) geleneksel olmayan bir Noel Baba ve Noel kutlamasıyla karşımızda. Noel Baba bu kez hediye yerine adalet dağıtıyor.
Yönetmen Tommy Wirkola komedi, aksiyon, şiddet, vahşet türleri ile Noel filmleri Zor Ölüm’le (Die Hard/1988) Evde Tek Başına’yı (Home Alone/1990) harmanladığı Vahşi Gece’de izleyiciye alışılmışın dışında bir Noel Baba ve Noel kutlaması sunuyor.
David Harbour’un canlandırdığı Noel Baba karmaşık bir karakterdir, varoluş krizinin eşiğindedir, insanlığa olan inancını tümüyle yitirmiştir, Noel sihirinin ve ruhunun azaldığını düşünür. Dünyanın açgözlülükle dolup taştığını, insanların sürekli tükettiğini, zamane çocukların tüketim bağımlısı olduklarını gözlemler.
Artık çocuklar Noel hediyesi olarak nakit para, video oyunları istemektedirler. Sihirli listesine bakarak, ren geyiklerine söylenerek hediye dağıtımına çıktığında yolu varsıl, bencil, hırslı Lightstone’ların üst düzey güvenlikli malikanesine düşer. Paralı askerler aile bireylerini rehin almışlardır, Amerikan hükümetinin Orta Doğu ülkelerine dağıtması için verilen 300 milyon dolar iş kadını, ailenin patroniçesi Gertrude’un (Beverly D’Angelo) kasasındadır.
Bu olaya hiç karışmak istemeyen Noel Baba, yedi yaşındaki Trudy’nin (Leah Brady) korkusunu gördüğü anda vicdanı sızlar; küçük kızın ona olan inancıyla harekete geçer.
‘Zor Ölüm, Evde Tek Başına, National Lampoon’s Christmas Vacation (Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde/1989) en çok sevdiğim Noel filmleridir. Christmas Vacation filminin yıldızı Beverly D’Angelo Vahşi Gece’de ailenin patroniçesi Gertrude rolünde. Bu efsane yıldızla aynı zamanda filme de saygıda bulunduk’ diyor Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları, Dead Snow, Yedinci Hayat filmlerinin yönetmeni Norveçli Tommy Wirkola.
Şiddet, vahşet içerikli sahnelerinden ötürü Vahşi Gece’yi 16 yaşından büyükler izleyebilecek. David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassell, Alexis Louder, Beverly D’Angelo, Leah Brady, Cam Gigandet’in oynadığı Vahşi Gece bugün gösterime girdi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Yeni üçlü tehlike...
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Asgari ücrette takvim belli oldu
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- Su samurlarının kavgası kameralara yansıdı
- AKP'den yeni asgari ücret açıklaması
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı