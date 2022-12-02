Noel Baba’nın öteki yüzü

02 Aralık 2022 Cuma, 09:08

Yönetmen Tommy Wirkola komedi, aksiyon, şiddet, vahşet türleri ile Noel filmleri Zor Ölüm’le (Die Hard/1988) Evde Tek Başına’yı (Home Alone/1990) harmanladığı Vahşi Gece’de izleyiciye alışılmışın dışında bir Noel Baba ve Noel kutlaması sunuyor.

David Harbour’un canlandırdığı Noel Baba karmaşık bir karakterdir, varoluş krizinin eşiğindedir, insanlığa olan inancını tümüyle yitirmiştir, Noel sihirinin ve ruhunun azaldığını düşünür. Dünyanın açgözlülükle dolup taştığını, insanların sürekli tükettiğini, zamane çocukların tüketim bağımlısı olduklarını gözlemler.

Artık çocuklar Noel hediyesi olarak nakit para, video oyunları istemektedirler. Sihirli listesine bakarak, ren geyiklerine söylenerek hediye dağıtımına çıktığında yolu varsıl, bencil, hırslı Lightstone’ların üst düzey güvenlikli malikanesine düşer. Paralı askerler aile bireylerini rehin almışlardır, Amerikan hükümetinin Orta Doğu ülkelerine dağıtması için verilen 300 milyon dolar iş kadını, ailenin patroniçesi Gertrude’un (Beverly D’Angelo) kasasındadır.

Bu olaya hiç karışmak istemeyen Noel Baba, yedi yaşındaki Trudy’nin (Leah Brady) korkusunu gördüğü anda vicdanı sızlar; küçük kızın ona olan inancıyla harekete geçer.

‘Zor Ölüm, Evde Tek Başına, National Lampoon’s Christmas Vacation (Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde/1989) en çok sevdiğim Noel filmleridir. Christmas Vacation filminin yıldızı Beverly D’Angelo Vahşi Gece’de ailenin patroniçesi Gertrude rolünde. Bu efsane yıldızla aynı zamanda filme de saygıda bulunduk’ diyor Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları, Dead Snow, Yedinci Hayat filmlerinin yönetmeni Norveçli Tommy Wirkola.

Şiddet, vahşet içerikli sahnelerinden ötürü Vahşi Gece’yi 16 yaşından büyükler izleyebilecek. David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassell, Alexis Louder, Beverly D’Angelo, Leah Brady, Cam Gigandet’in oynadığı Vahşi Gece bugün gösterime girdi.