Nosferatu filmi Lily-Rose Depp ve Bill Skarsgård’ı buluşturdu

Yayınlanma: 01.10.2024 - 19:29

Güncelleme: 01.10.2024 - 19:29

Robert Eggers'ın merakla beklenen korku filmi Nosferatu'nun yeni fragmanı yayımlandı. Fragmanda, Lily-Rose Depp’in canlandırdığı genç bir kadının, ölümün cazibesine kapılıp vampir Bill Skarsgård’ın karakteri tarafından büyülendiği görülüyor.

Eggers’ın yazıp yönettiği bu yeni Nosferatu uyarlaması, perili bir genç kadın ile ona aşık olan dehşet verici vampir arasında geçen bir saplantı hikayesini konu alıyor. Hikaye, ardında büyük bir dehşet ve trajedi bırakıyor.

Yıldızlarla dolu kadroda Lily-Rose Depp ve Bill Skarsgård’a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney ve Willem Dafoe eşlik ediyor.

Eggers’ın Nosferatu filmi, yönetmenin Focus Features ile gerçekleştirdiği ikinci büyük yapım. İlk işbirlikleri, Viking destanı The Northman olmuş ve dünya çapında 70 milyon dolarlık bir hasılat elde etmişti. Eggers, yapımcı koltuğunda Chris Columbus, Eleanor Columbus, Jeff Robinov ve John Graham ile birlikte yer alıyor.

Robert Eggers'ın Nosferatu filmi, korku sinemasında yeni bir soluk getirmeye hazırlanırken, Focus Features'ın 2024'te vizyona girecek diğer yapımları arasında Jeff Nichols'ın The Bikeriders, Baltasar Kormákur’un Touch ve Sean Wang'in Dìdi adlı filmleri de yer alıyor.