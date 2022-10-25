"Ölesiye" oyununun prömiyeri yarın Akün Sahnesi'nde yapılacak
Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı kara komedi "Ölesiye" oyunu yarın "perde" diyecek.
"Ölesiye" oyununun prömiyeri yarın Akün Sahnesi'nde yapılacak. Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca "İzafiyet", "Sefiller", "Godot'yu Beklerken", "Yaş Günü Partisi", "Can Ateşinde Kanatlar", "Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar" ve "Holden'in Külkedileri" adlı oyunların prömiyerleri yapıldı.
Kara komedi türündeki "Ölesiye" oyunu da yarın akşamki ilk gösterimle tiyatroseverlerle buluşacak.
Akün Sahnesi'nde saat 20.00'de prömiyer yapacak yazar Nikolai Erdman'ın "İntihar" adlı oyununun serbest bir uyarlaması olan oyunun rejisörlüğünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt yapıyor.
Dekor tasarımı Selim Cinisli, kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu, müziği Can Atilla, koreografi düzeni Volkan Ersoy'a ait oyunda, 1920'li yılların Rusya'sında başkasının ölümü üzerinden ölesiye fayda sağlamaya çalışanların içler acısı durumu gülünç bir biçimde anlatılıyor.
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