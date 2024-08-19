Oscar ödüllü film 20 yıl sonra yeniden vizyonda...
Oscar ödüllü Ruhların Kaçışı, vizyona girişinin 20. yılında yeniden film tutkunları ile buluşacak. Film 23 Ağustos Cuma günü beyazperdedeki yerini alacak.
2004 yılında Türkiye'de vizyona giren Hayao Miyazaki imzalı Ruhların Kaçışı filmi, beyazperdedeki yerini almasının ardından tam 20 yıl sonra yeniden vizyona girecek.
2001 yapımı Japon animasyon filmi, 75. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi dalında Akademi Ödülü'nü kazandı ve bu ödülü kazanan ilk ve tek İngilizce olmayan geleneksel animasyon filmi oldu. Ayrıca film 52. Berlin Uluslarası Film Festivali'nde Altın Ayı'yı kazanmayı başardı.
RUHLARIN KAÇIŞI FİLMİNİN KONUSU
Babasının işi nedeniyle yeni bir şehre taşınmak zorunda kalan 10 yaşındaki Chihiro bu duruma çok üzülmektedir. Fakat bu yolculuk hiç ummadığı kadar ilginçliklerle dolu olacaktır. İlk olarak Chihiro’nun anne ve babası mola verdikleri yerdeki yemekleri yiyince domuza dönüşürler. Chihiro, anne ve babasına yardım etmek isterken ortalık hayaletlerle dolar. Hayatta kalmak için, kendisini hayaletlerin kaldığı bu otele kabul ettirmek zorundadır. Burada hayaletlerin gizemini çözerken aynı zamanda esrarengiz Haku ile de aşkın büyüsünü de keşfedecektir.
Ruhların Kaçışı filmi 23 Ağutos Cuma günü sinemalardaki yerini alacak.
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