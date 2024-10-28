Oyuncular Sendikası’nın yeni başkanı Zuhal Olcay oldu

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:35

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:35

Oyuncular Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Zuhal Olcay, oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi ve bugün itibarıyla yeni görevine başladı.

Zuhal Olcay başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Genel Sekreter: Atilla Gündoğdu

Genel Mali Sekreter: Taner Rumeli

Yönetim Kurulu Üyeleri: Gizem Erman Soysaldı, Arda Kavaklıoğlu, Cem Yiğit Üzümoğlu, Özlem Zeynep Dinsel, Esin Aslan, Yasin Yürekli

Oyuncular Sendikası, sektördeki oyuncuların haklarını korumak ve desteklemek amacıyla çalışmalarına yeni yönetimle devam edecek.