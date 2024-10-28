Oyuncular Sendikası’nın yeni başkanı Zuhal Olcay oldu

Oyuncular Sendikası'nın beşinci Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda sendikanın genel başkanı Zuhal Olcay oldu.

Oyuncular Sendikası’nın yeni başkanı Zuhal Olcay oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:35

Oyuncular Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Zuhal Olcay, oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi ve bugün itibarıyla yeni görevine başladı.

Zuhal Olcay başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

  • Genel Sekreter: Atilla Gündoğdu
  • Genel Mali Sekreter: Taner Rumeli
  • Yönetim Kurulu Üyeleri: Gizem Erman Soysaldı, Arda Kavaklıoğlu, Cem Yiğit Üzümoğlu, Özlem Zeynep Dinsel, Esin Aslan, Yasin Yürekli

Oyuncular Sendikası, sektördeki oyuncuların haklarını korumak ve desteklemek amacıyla çalışmalarına yeni yönetimle devam edecek.


Etiketler: #Zuhal Olcay #Oyuncular Sendikası

İlgili Haberler

Balıkesir Nazım Hikmet’i Zuhal Olcay ile andı

Balıkesir Nazım Hikmet’i Zuhal Olcay ile andı
Zuhal Olcay gözyaşlarını tutamadı: 'Bu dünyada insanlar acı çekiyor'

Zuhal Olcay gözyaşlarını tutamadı: 'Bu dünyada insanlar acı çekiyor'
Film ve Müzik Festivali’nde Zuhal Olcay’dan unutulmaz konser

Film ve Müzik Festivali’nde Zuhal Olcay’dan unutulmaz konser
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler