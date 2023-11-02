Zuhal Olcay gözyaşlarını tutamadı: 'Bu dünyada insanlar acı çekiyor'
Müze Gazhane' de gerçekleşen festivalde sahne alan Zuhal Olcay, savaşta acı çekenlerin önünde eğilerek insanların yaşadıkları acılara dikkat çekti.
Zuhal Olcay, Müze Gazhane'de gerçekleşen Beats By Girlz Türkiye Festivali'nin ilk gününde sahneye çıktı.
1-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Beats By Girlz Türkiye Festivali, konserler, konuşmalar ve atölyelerle şehrin her yerine yayılacak ve ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak. Festival, müzik endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kendi müziğinin peşindeki, kendi hikayesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olma özelliğini taşıyor.
ZUHAL OLCAY SAVAŞTA ACI ÇEKENLERİN ÖNÜNDE EĞİLDİ
Zuhal Olcay, serin havaya rağmen kendisini izlemeye gelen seyircisine hazırladığı muhteşem repertuarı ile eşsiz bir konser gerçekleştirirken Gazze'de yaşanan insanlık dramı için de gözyaşları içinde yorum yaptı. Zuhal Olcay, savaşa vurgu yaptı ve gözyaşlarını tutamayarak "Bu dünyada insanlar acı çekiyor, çocuklar acı çekiyor, hayvanlar acı çekiyor, onları düşündüm şarkılarımı söylerken, çok daha fazla duygulandım, elimden bir şey gelmiyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi, ardından da sahnede bulunduğu yerde eğilerek saygı duruşunda bulundu.
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