Özcan Yılmaz’ın ilk enstrümantal parçası Pandora yayınladı

08 Temmuz 2022 Cuma, 17:33

Özcan Yılmaz’ın tamlık ve mükemmelliğin hem fiziksel hem de ruhsal sayısı olan yedinin gizeminden yola çıkarak oluşturduğu yedi parçalık albümünün ilk enstrümantal parçası Pandora dinleyicilerle buluştu.

Müziğini ‘Neoklasik’ olarak tanımlayan Özcan, geleneksel müzik ruhunu modern tekniklerle donatıp genç-yaşlı tüm nesillerin zihninde yeniden gerçek müziğin tohumlarını ekmeyi ve dünya müzik piyasasını domine eden, enstrümantal müziğin konumunu belirleyen bir noktaya gelmeyi hedefliyor.

Özcan Yılmaz “Pandora 7 parçadan oluşan bir serüvenin ilk adımı ve hatırladığım kadarıyla en eski parçalarımdan biri, sanırım bu sebeple onunla başlamak istedim bu yolculuğa. Kendimi ve sınırlarımı keşfettiğim yapabileceklerimi tüm samimiyetimle gözler önüne serdiğim bu çalışma yoğun melodisi zengin orkestrasyonu ve ihtişamlı ritimleri ile dinleyenlere yeni nesil bir müzik anlayışı sunmayı hedefliyor” dedi.