Özcan Yılmaz’ın ilk enstrümantal parçası Pandora yayınladı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra sanatçısı olan Özcan Yılmaz, farklı alanlarda edindiği tecrübeleri ve birikimini bestelerine aktararak enstrümantal müziğe yeni bir perspektif kazandırıyor.
Özcan Yılmaz’ın tamlık ve mükemmelliğin hem fiziksel hem de ruhsal sayısı olan yedinin gizeminden yola çıkarak oluşturduğu yedi parçalık albümünün ilk enstrümantal parçası Pandora dinleyicilerle buluştu.
Müziğini ‘Neoklasik’ olarak tanımlayan Özcan, geleneksel müzik ruhunu modern tekniklerle donatıp genç-yaşlı tüm nesillerin zihninde yeniden gerçek müziğin tohumlarını ekmeyi ve dünya müzik piyasasını domine eden, enstrümantal müziğin konumunu belirleyen bir noktaya gelmeyi hedefliyor.
Özcan Yılmaz “Pandora 7 parçadan oluşan bir serüvenin ilk adımı ve hatırladığım kadarıyla en eski parçalarımdan biri, sanırım bu sebeple onunla başlamak istedim bu yolculuğa. Kendimi ve sınırlarımı keşfettiğim yapabileceklerimi tüm samimiyetimle gözler önüne serdiğim bu çalışma yoğun melodisi zengin orkestrasyonu ve ihtişamlı ritimleri ile dinleyenlere yeni nesil bir müzik anlayışı sunmayı hedefliyor” dedi.
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