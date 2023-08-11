Özge Ertal’dan yeni şarkı
Bağımsız müzisyen Özge Ertal’ın sözü ve müziği kendisine ait olan “Söyleme Korktuğunu” yayımlandı.
Indie ve alternatif türdeki şarkı, müziğin gücünü kullanarak insanların maruz bırakıldıkları korkuların arka planındaki gülünç sistemi ve evrensel duyguları anlamaya teşvik ediyor.
Dinleyicilerin, müzikal farkındalıklarını artırmanın yanı sıra keyifli bir deneyim yaşayacakları özgün ve samimi bir ifade zemini sunuyor. Şarkının kapak tasarımı ise Yasun Balmuk’a ait.
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