Parasite filminin yönetmeninden 'Mickey 17' geliyor: Fragman yayımlandı...

Parasite filminin yönetmeni Bong Joon Ho imzalı 'Mickey 17' filminin fragmanı yayımlandı.

Parasite filminin yönetmeninden 'Mickey 17' geliyor: Fragman yayımlandı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:19

En İyi Film ve En İyi Yönetmen Oscar ödüllerini kazandıran Parasite filminin ardından yönetmen Bong Joon Ho, "Mickey 17" ile beyazperdeye dönüyor. Edward Ashton'ın 2022 tarihli "Mickey7" romanından uyarlanan bilimkurgu gerilim filminde Robert Pattinson, Mickey Barnes adlı bir çalışanı canlandırıyor.

Romanda Mickey bir buz gezegenini kolonileştirmek üzere tehlikeli görevlere gönderiliyor. Mickey'nin bir versiyonu öldüğünde, onun yerine anılarının çoğunu koruyan bir kopyası yaratılır.

Film 2025 yılında izleyicisi ile buluşacak. 


Etiketler: #Parasite #Bong Joon Ho #Mickey 17

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