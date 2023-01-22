Pekinel kardeşler gençlerle bir arada

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 04:27

Her biri eğitimlerini henüz tamamlamamış genç birer yetenekken Güher & Süher Pekinel’in hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler“ sistemine dahil olan sanatçılar.

Beethoven, Mendelssohn ve Bach’ın solist grupları için yazdığı seçkin eserlerden oluşan bir programda ustaları Güher & Süher Pekinel ile birlikte sahnede yer alacaklar.



