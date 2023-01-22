Pekinel kardeşler gençlerle bir arada

Güher & Süher Pekinel’in “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesinin sanatçıları, “BİFO & Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar Konseri” ile 23 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahne alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00
Pekinel kardeşler gençlerle bir arada
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Her biri eğitimlerini henüz tamamlamamış genç birer yetenekken Güher & Süher Pekinel’in hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler“ sistemine dahil olan sanatçılar. 

Beethoven, Mendelssohn ve Bach’ın solist grupları için yazdığı seçkin eserlerden oluşan bir programda ustaları Güher & Süher Pekinel ile birlikte sahnede yer alacaklar.



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