Pekinel kardeşler gençlerle bir arada
Güher & Süher Pekinel’in “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesinin sanatçıları, “BİFO & Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar Konseri” ile 23 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahne alacak.
Her biri eğitimlerini henüz tamamlamamış genç birer yetenekken Güher & Süher Pekinel’in hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler“ sistemine dahil olan sanatçılar.
Beethoven, Mendelssohn ve Bach’ın solist grupları için yazdığı seçkin eserlerden oluşan bir programda ustaları Güher & Süher Pekinel ile birlikte sahnede yer alacaklar.
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