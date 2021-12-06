PhotoMaraton'da en iyi fotoğraflar belli oldu

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Canon’un ana sponsorluğunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) destekleri ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen 4. PhotoMaraton, sokak fotoğrafçılığı etkinliğinin kazananları, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle duyuruldu.

Yarışmada video kategorisinin birincisi “Detaylar” temasıyla Orkun Karahasan oldu. Mobil (cep Telefonu) kategoride 1. Tema olan “Oyun” temasıyla Alev Ünal, 2. Tema “Kitap”ta Gülşah Akın, 3. tema “Metroda Hayat”ta ise Mohsen Keramat Dahr, tema birincisi oldu.

Analog kategoride 1. tema olan “Geçmişin İzleri”nde birinci Yusuf Öztürk, 2. tema “Yalnızlık”ta Mustafa Tiryakioğlu, 3. tema “Kargaşa”da ise tema birincisi Sevim Nazlı Pelit oldu.

Dijital kategoride yer alan dokuz temada ise 1. tema “Kahve Kokusu”nun 1’incisi Nurten Öztürk, 2. tema “Tarih”in kazananı Adem Aydın, 3. tema “Yansımalar”da Ömer Faruk Güler, 4. tema “Üretim”de Cihan Kurnaz, 5. tema “Sınır”da Mustafa Edibali, 6. tema “Sadelik”te Ceydanur Kaba, 7. tema “Sofra”da Ayhan Kaya, 8. tema “Acelem Var”da Hacer Lamia Arslan, 9. tema olan “Kalabalık”ta ise Altuğ Tekin’in eseri ödüle layık görüldü. PhotoMaraton İstanbul 2021 Genel birincisi ise Dijital kategoride “Kalabalık” temasında yarışan Altuğ Tekin imzalı fotoğraf oldu.