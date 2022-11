Popun yeni yıldızı Oliver Tree İstanbul'a geliyor

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:42

Vokalist, yapımcı, yazar, yönetmen ve performans sanatçısı Oliver Tree, pop ve alternatif müziğin kesiştiği noktada yaptığı üretimleriyle sanat ve eğlencenin görsel olarak çarpıştığı yere varan sıradışı bir isim.

Ülkemizde de "Life Goes On" şarkısı ile sevilen Oliver Tree, 12 Kasım akşamı DasDas'da sahne alacak.





California, Santa Cruz'da doğan ABD'li şarkıcı, prodüktör ve komedyen Oliver Tree Nickell "When I'm Down" adlı şarkısının viral hale gelmesinin ardından 2017 yılında Atlantic Records ile anlaştı ve 2020'de ilk stüdyo albümü "Ugly Is Beautiful"ı yayınladı. 2021'den bu yana Spotify'da 400 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan sanatçı özellikle mizahi video klipleriyle dikkat çekiyor. Tree'nin ikinci albümü "Cowboy Tears" ise 2022'nin şubat ayında piyasaya çıktı.