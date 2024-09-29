Portakal Çiçeği Karnavalı 2025’te 'Dünya Çocukları' temasıyla yapılacak
Adana’da 2025 yılında 13. ‘sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının temasının “Dünya Çocukları” olacağı öğrenildi.
Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan karnavalın tarihi belirlendi.
"Dünya Çocukları" temasıyla düzenlenecek karnaval, 4-13 Nisan 2025’te gerçekleştirilecek. Çocuk temasının seçilmesinin sebebinin ise Filistin’de ve dünya da bir çok çocuğun öldürülmesi ve açlığa bırakılması olduğu öğrenildi.
Karnavalın ilgi çekici etkinliği olan renkli kortej yürüyüşü ise 5 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Karnavalın bu yıl 13.’sü yapılacak. Karnavalda canlı renkleriyle dikkat çeken birçok konser, gösteri ve etkinlikle gerçekleşecek.
Etiketler: #Portakal Çiçeği Karnavalı
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