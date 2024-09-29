Portakal Çiçeği Karnavalı 2025’te 'Dünya Çocukları' temasıyla yapılacak

Yayınlanma: 29.09.2024 - 11:28

Güncelleme: 29.09.2024 - 11:28

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan karnavalın tarihi belirlendi.

"Dünya Çocukları" temasıyla düzenlenecek karnaval, 4-13 Nisan 2025’te gerçekleştirilecek. Çocuk temasının seçilmesinin sebebinin ise Filistin’de ve dünya da bir çok çocuğun öldürülmesi ve açlığa bırakılması olduğu öğrenildi.

Karnavalın ilgi çekici etkinliği olan renkli kortej yürüyüşü ise 5 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Karnavalın bu yıl 13.’sü yapılacak. Karnavalda canlı renkleriyle dikkat çeken birçok konser, gösteri ve etkinlikle gerçekleşecek.