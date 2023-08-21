‘Portiko Okumaları’ Susan Gevirtz ile devam ediyor
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın İstiklal Caddesi’ne açılan ve portiko olarak adlandırılan bina girişinde düzenlediği “Portiko Okumaları ve Performansları” 23 Ağustos’ta yazar ve akademisyen Susan Gevirtz ile devam ediyor.
Bu ay ikinci kez yapılan programda Gevirtz’in 2010’da yayımlanan şiir kitabı Aerodrome Orion’dan ve 2022’de yayımlanan Burns’ten seçtiği şiirleri Portiko dinleyicilerine okuyacak.
San Francisco’da yaşayan ve üreten şair Susan Gevirtz, Black Box Cutaway, Prosthesis: Caesarea, Hourglass Transcripts, Narrative’s Journey: The Fiction and Film Writing of Dorothy Richardson kitaplarının yazarı. Susan Gervitz 10 yılı aşkın süredir Sonoma Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev alıyor ve farklı akademik ilgi alanlarının yanında feminist şiir üzerine de çalışıyor. Gervitz 1983-1992 yılları arasında yayımlanan HOW (ever) isimli feminist derginin editörlüğünü üstlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- KKM kararının ardından sert tepki!
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- Gökçek, Mengü'ye 'cevap' verdi
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- Birleşik Krallık'tan Antalya'ya geldi
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı
- Anderson Talisca'da sürpriz gelişme!