‘Portiko Okumaları’ Susan Gevirtz ile devam ediyor

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 04:54

Bu ay ikinci kez yapılan programda Gevirtz’in 2010’da yayımlanan şiir kitabı Aerodrome Orion’dan ve 2022’de yayımlanan Burns’ten seçtiği şiirleri Portiko dinleyicilerine okuyacak.

San Francisco’da yaşayan ve üreten şair Susan Gevirtz, Black Box Cutaway, Prosthesis: Caesarea, Hourglass Transcripts, Narrative’s Journey: The Fiction and Film Writing of Dorothy Richardson kitaplarının yazarı. Susan Gervitz 10 yılı aşkın süredir Sonoma Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev alıyor ve farklı akademik ilgi alanlarının yanında feminist şiir üzerine de çalışıyor. Gervitz 1983-1992 yılları arasında yayımlanan HOW (ever) isimli feminist derginin editörlüğünü üstlendi.