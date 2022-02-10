Rasim Öztekin'in başrolde yer aldığı "Dijital Esaret", vizyona giriyor
Yapımcı ve senarist Birol Güven'in senaryosunu kaleme aldığı "Dijital Esaret" adlı film, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
"Mandıra Filozofu" filminin çekildiği Bodrum Çökertme'de özel olarak hazırlanan platoda çekilen yapım, 11 Mart'ta gösterime girecek.
Yönetmen koltuğuna Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk'un oturduğu, izlerken telefonların da açık tutulması istenilen film, hikayesiyle seyircilere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlıyor.
MinT Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrolünde geçen yıl mart ayında yaşamını yitiren Rasim Öztekin yer alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem, İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onur Alp Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan Yolalan ve Berrak Kuyucuoğlu izleyici karşısına çıkıyor.
İnternetin kölesi olmuş gençlerin mahkum edildiği cezaevinde yaşadıklarını konu alan film, suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının maceralarını anlatıyor.
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