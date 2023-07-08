‘Renk Renk Caz Atölyeleri’
İKSV Alt Kat’ta 30. İstanbul Caz Festivali kapsamında 12-13 Temmuz’da çocuklara özel Renk Renk Caz Atölyeleri düzenleniyor.
6-8 ve 9-12 yaş gruplarına yönelik atölyelerde çocuklar; Ozan Musluoğlu’nun kontrbası ve Barış Doğukan Yazıcı’nın trompetiyle ses bulan caz standartlarına kapılıp duygularının peşine düşüyorlar.
2019’da yayımlanan İKSV Çocuk Kitapları’ndan Renk Renk Caz’ın içerikleriyle tasarlanan atölyenin yürütücülüğünü Uğur Kaya üstleniyor. Atölyelere katılmak için iksv.org adresinden kayıt yaptırmak gerekiyor.
Sorular için: [email protected]
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