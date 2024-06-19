Robert Pattinson ve Parker Finn, korku klasiği 'Possession'ın yeniden çevrimi için bir araya geliyor

Klasikleşen korku filmi Possession'ın yeniden çevrimi Robert Pattinson ve Parker Finn'e emanet.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:05
Robert Pattinson ve Parker Finn, korku klasiği 'Possession'ın yeniden çevrimi için bir araya geliyor
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Robert Pattinson, 1981 yapımı korku klasiği 'Possession'ın yeniden çevrimi için çalışmalara başlıyor. 'Smile' filminin yönetmeni Parker Finn, bu projenin yönetmen koltuğuna oturacak ve senaryoyu da kaleme alacak.

Proje, Hollywood'da büyük ilgi görmüş durumda ve hakları için yarışan birkaç alıcı bulunuyor. Robert Pattinson, yapım şirketi Icki Eneo Arlo aracılığıyla Vertigo Entertainment'tan Roy Lee ile birlikte yapımcılığı üstleniyor. Pattinson'ın şu an için sadece yapımcı olarak projede yer aldığını, başrolde yer almasının beklenmediğini belirtiliyor.

Orijinal 'Possession' filmi, kocasından boşanmak isteyen bir kadının giderek daha rahatsız edici davranışlar sergilemesini konu alıyor. Başlangıçta sadakatsizlik şüpheleriyle başlayan hikaye, kısa süre içinde çok daha korkunç bir hal alıyor.


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