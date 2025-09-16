Robert Redford yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.09.2025
ABD'li usta oyuncu Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti.

ABD sinemasının yaşayan en büyük isimlerinden Oscar ödüllü yönetmen Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. 

Redford'un halkla ilişkiler sorumlusu Cindi Berger, CNN International'a yaptığı  açıklamada, "Robert Redford, 16 Eylül 2025'te Utah dağlarındaki Sundance'teki evinde, çok sevdiği ve sevdikleriyle çevrili olduğu yerde hayata veda etti. Çok özlenecek" dedi.

Oyunculuk kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan Redford, “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “The Sting”, “All the President’s Men” ve “Out of Africa” gibi filmlerle sinema tarihine damgasını vurmuştu.

 

