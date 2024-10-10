Rosamund Pike Netflix filmi Ladies First'te Sacha Baron Cohen ile başrolde...
The Wheel of Time, Gone Girl, I Care A Lot gibi film ve dizilerde yer alan Rosamund Pike yeni Netflix filmi Ladies First'te başrolü Sacha Baron Cohen ile paylaşacak.
Netflix, Sacha Baron Cohen ve Rosamund Pike'ı Thea Sharrock'un yönettiği Ladies First adlı komedi filminin başrolleri için belirledi. Film Eleonore Pourriat'nın yönettiği Fransız filmi Je Ne Suis Pas Un Homme Facile'den uyarlanıyor.
Pic'in senaryosu Katie Silberman, Natalie Krinsky ve Cinco Paul tarafından yazıldı. Baron Cohen, kendisini kadınların egemen olduğu paralel bir dünyada bulan pişmanlık duymayan bir kadın avcısını canlandıracak. Ateşli bir kadın meslektaşı (Pike) işleri daha da karmaşık hale getiriyor.
Etiketler: #Rosamund Pike #Netflix #Sacha Baron Cohen #Ladies First
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