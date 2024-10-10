Netflix, mitoloji dizisi 'Kaos'un 2. sezonunu iptal etti
Jeff Goldblum'un başrolünde yer aldığı mitoloji dizisi 'Kaos'a 2. sezon onayı çıkmadı.
Netflix'in Yunan mitolojisi temelli komedi dizisi "Kaos", ilk sezonun ardından iptal edildi. İlk sezonu 29 Ağustos'ta prömiyer yapan dizide, Jeff Goldblum kudretli ancak güvensiz ve intikam peşindeki Zeus karakterini canlandırdı.
Günümüzde geçen hikayede, Zeus, Prometheus’un insanlık üzerindeki tanrısal yönetimine müdahale ettikten sonra onu zincire vurur. Prometheus, ardından Eurydice, Ariadne ve Caeneus'un yardımıyla Zeus’u devirmeye çalışır.
Sekiz bölümlük dizinin senaryosunu Charlie Covell (The End of the F***ing World) yazdı. Kadroda ayrıca Janet McTeer (Hera), Aurora Perrineau (Eurydice), Cliff Curtis (Poseidon), David Thewlis (Hades), Rakie Ayola (Persephone), Killian Scott (Orpheus), Leila Farzad (Ariadne), Nabhaan Rizwan (Dionysus), Debi Mazar (Medusa), Stephan Dillane (Prometheus), Misia Butler (Caeneus), Mat Fraser (Daedalus), Stanley Townsend (Minos), Billie Piper (Cassandra), Suzy Eddie Izzard (Lachesis) ve Cathy Tyson (Alecto) gibi isimler yer aldı.
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