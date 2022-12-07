Şahan Gökbakar'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar katıldığı bir televizyon programında, "cumhurbaşkanlığı adaylığı" sorusuna yanıt verdi. Gökbakar, "Süreç ne gösterirse ben de o kabine girdiğim zaman önümdeki oy pusulasına bakacağım. Bakacağım, kararı vereceğim ve bir yere basacağım" dedi.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, TV100'de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum'da, soruları yanıtladı. Gökbakar, "Şahan Gökbakar’ın cumhurbaşkanı adayı olur mu" sorusuna da cevap verdi.
Adaylık konusunda hayal ettiği birinin olmadığını belirten Gökbakar, “Olay bizim hayalimizde değil. Altılı masa bir karar verirse artık bir aday çıkar diye düşünüyorum. Zaten Tayyip Bey aday olduğunu söyledi. Altılı masa bir aday çıkartacak bir de Erkan Baş’ın bir oluşumu var. Süreç ne gösterirse ben de o kabine girdiğim zaman önümdeki oy pusulasına bakacağım. Bakacağım, kararı vereceğim ve bir yere basacağım” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde