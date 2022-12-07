Şahan Gökbakar'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

07 Aralık 2022 Çarşamba, 08:55

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, TV100'de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum'da, soruları yanıtladı. Gökbakar, "Şahan Gökbakar’ın cumhurbaşkanı adayı olur mu" sorusuna da cevap verdi.

Adaylık konusunda hayal ettiği birinin olmadığını belirten Gökbakar, “Olay bizim hayalimizde değil. Altılı masa bir karar verirse artık bir aday çıkar diye düşünüyorum. Zaten Tayyip Bey aday olduğunu söyledi. Altılı masa bir aday çıkartacak bir de Erkan Baş’ın bir oluşumu var. Süreç ne gösterirse ben de o kabine girdiğim zaman önümdeki oy pusulasına bakacağım. Bakacağım, kararı vereceğim ve bir yere basacağım” ifadelerini kullandı.