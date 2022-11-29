Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar kimdir? Togan Gökbakar kaç yaşında, nereli?
Recep İvedik 7 filminin fragmanının yayımlanmasıyla birlikte, filmin yönetmeni Togan Gökbakar gündem oldu. Peki, Şahan Gökbakar'ın abisi Togan Gökbakar kimdir? Togan Gökbakar kaç yaşında, nereli?
Recep İvedik film serisindeki ''Recep'' karakterini canlandıran Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar gündem oldu. Recep İvedik filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Togan Gökbakar'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...
TOGAN GÖKBAKAR KİMDİR?
Togan Gökbakar, 29 Mayıs 1984'te İzmir'de doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Gökbakar, birçok sinema filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2006'da düzenlenen 13. Altın Koza Film Festivali'nde, yönetmenliğini yaptığı Gen filmi ile ''Umut Veren Genç Yönetmen Ödülü''nü kazandı.
TOGAN GÖKBAKAR'IN SENARİSTLİĞİNİ YAPTIĞI FİLMLER
2009: Recep İvedik 2
2010: Recep İvedik 3
2016: Osman Pazarlama
2017: Recep İvedik 5
2018: Kayhan
2019: Recep İvedik 6
2022: Recep İvedik 7
TOGAN GÖKBAKAR'IN YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI FİLMLER:
2006: Gen
2008: Recep İvedik
2009: Recep İvedik 2
2010: Recep İvedik 3
2013: Celal ile Ceren
2014: Recep İvedik 4
2016: Osman Pazarlama
2017: Recep İvedik 5
2018: Kayhan
2019: Recep İvedik 6
2022: Recep İvedik 7
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